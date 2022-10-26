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Минпромторг подтвердил планы Mercedes о продаже своей доли в российских «дочках»

Ведомости

Mercedes-Benz продаст свои доли в российских дочерних организациях локальному инвестору — компании «Автодом», планы компании подтвердил Минпромторг. Стоимость сделки не уточняется. 

«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции.  Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания «АВТОDОМ», сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — прокомментировал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Уточняется, что «Автодом» сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово. В Минпромторге также сообщили, что помогут в поиске технологического партнера. 

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Ранее один из источников «Ведомостей», близкий к переговорному процессу, сообщал, что условия сделки могут предусматривать опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени. По такой схеме в этом году Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа», передав свои 67,7% предприятия подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Предусмотрен опцион на обратный выкуп активов и у японской Nissan, которая в рамках ухода из России продаст свой завод в Санкт-Петербурге тому же НАМИ за 1 евро.

Mercedes запустил завод, расположенный в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья), 3 апреля 2019 г. Заявленный объем вложений составил не менее 15 млрд руб. Завод рассчитан на выпуск 25 000–30 000 премиальных иномарок в год. Производственная площадка находится в простое с начала марта после начала спецоперации на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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