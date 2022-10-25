Kia может приостановить продажи автомобилей в России
Южнокорейский автопроизводитель Kia не исключает приостановку производства и продаж своих машин в России, оставив только их техническое обслуживание, об этом сообщил исполнительный вице-президент компании У Чон Чу, передает Bloomberg.
«Возможно, мы рассмотрим возможность ведения бизнеса только с послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили», — сказал он.
По словам У Чон Чу, в следующем году в России может усилиться неопределенность, а автомобильный рынок может «на время полностью остановиться». Таким образом он охарактеризовал имеющий негативное влияние на продажи фактор.
Уточняется, что по итогам девяти месяцев продажи Kia в России упали почти на 65%. При этом в прошлом году машины этого бренда были среди наиболее популярных в России. По данным Samsung Securities Co., Kia занимала второе место в России с долей ее моделей около 12%, больше проданных машин было только у отечественного «АвтоВАЗа».
Kia производит часть автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, который находится под управлением юрлица «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Годовая мощность предприятия составляет 200 000 автомобилей, на нем работает около 2 600 человек, следует из данных, представленных на сайте Hyundai. Основной объем автомобилей Kia производится на заводе компании «Автотор» в Калининграде, где также собираются машины BMW и Hyundai.
С начала марта завод в Санкт-Петербурге находится в простое из-за проблем с поставками полупроводников, возникших после начала спецоперации на Украине и санкций. Ранее стало известно, что Hyundai Motor рассматривает сценарий продажи сборочной площадки в России. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время. Эти планы У Чон Чу комментировать отказался, отмечает Bloomberg.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.