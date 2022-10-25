Kia может приостановить продажи автомобилей в России

Уточняется, что по итогам девяти месяцев продажи Kia в России упали почти на 65%. При этом в прошлом году машины этого бренда были среди наиболее популярных в России. По данным Samsung Securities Co., Kia занимала второе место в России с долей ее моделей около 12%, больше проданных машин было только у отечественного «АвтоВАЗа».