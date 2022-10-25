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Бизнес

Kia может приостановить продажи автомобилей в России

Ведомости

Южнокорейский автопроизводитель Kia не исключает приостановку производства и продаж своих машин в России, оставив только их техническое обслуживание, об этом сообщил исполнительный вице-президент компании У Чон Чу, передает Bloomberg.

«Возможно, мы рассмотрим возможность ведения бизнеса только с послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили», — сказал он. 

По словам У Чон Чу, в следующем году в России может усилиться неопределенность, а автомобильный рынок может «на время полностью остановиться». Таким образом он охарактеризовал имеющий негативное влияние на продажи фактор.  

Уточняется, что по итогам девяти месяцев продажи Kia в России упали почти на 65%. При этом в прошлом году машины этого бренда были среди наиболее популярных в России. По данным Samsung Securities Co., Kia занимала второе место в России с долей ее моделей около 12%, больше проданных машин было только у отечественного «АвтоВАЗа».

Kia производит часть автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, который находится под управлением юрлица «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Годовая мощность предприятия составляет 200 000 автомобилей, на нем работает около 2 600 человек, следует из данных, представленных на сайте Hyundai. Основной объем автомобилей Kia производится на заводе компании «Автотор» в Калининграде, где также собираются машины BMW и Hyundai. 

С начала марта завод в Санкт-Петербурге находится в простое из-за проблем с поставками полупроводников, возникших после начала спецоперации на Украине и санкций. Ранее стало известно, что Hyundai Motor рассматривает сценарий продажи сборочной площадки в России. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время. Эти планы У Чон Чу комментировать отказался, отмечает Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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