СМИ: Hyundai Motor рассматривает продажу завода в России

Помимо этого, согласно информации издания, в августе и сентябре не было продано ни одной машины, в то время как в январе и феврале их число превышало 17 000. Несмотря на это, компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам, оплачивает счета за электричество и воду, а также налоги. Если эта ситуация сохранится, то завод «может в конечном итоге обанкротиться».