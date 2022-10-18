СМИ: Hyundai Motor рассматривает продажу завода в России
Компания Hyundai Motor рассматривает сценарий продажи завода в Санкт-Петербурге (под управлением юрлица «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»), об этом сообщает южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на недавний отчет с анализом «ситуации и перспектив на будущее в России». Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с 1 марта после начала специальной военной операции на Украине из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками. По информации издания, завод Hyundai Motor «не может вести нормальную финансовую деятельность» в России. В частности, перевод денег между центральным офисом компании и российским филиалом в настоящее время ограничен.
Помимо этого, согласно информации издания, в августе и сентябре не было продано ни одной машины, в то время как в январе и феврале их число превышало 17 000. Несмотря на это, компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам, оплачивает счета за электричество и воду, а также налоги. Если эта ситуация сохранится, то завод «может в конечном итоге обанкротиться».
11 октября Минпромторг РФ сообщил о передаче 100% активов Nissan в России, в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Уточняется, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься российский автоконцерн «АвтоВАЗ». По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские автомобили бренда FAW.
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