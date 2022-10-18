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СМИ: Hyundai Motor рассматривает продажу завода в России

Ведомости

Компания Hyundai Motor рассматривает сценарий продажи завода в Санкт-Петербурге (под управлением юрлица «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»), об этом сообщает южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на недавний отчет с анализом «ситуации и перспектив на будущее в России». Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с 1 марта после начала специальной военной операции на Украине из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками. По информации издания, завод Hyundai Motor «не может вести нормальную финансовую деятельность» в России. В частности, перевод денег между центральным офисом компании и российским филиалом в настоящее время ограничен. 

Помимо этого, согласно информации издания, в августе и сентябре не было продано ни одной машины, в то время как в январе и феврале их число превышало 17 000. Несмотря на это, компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам, оплачивает счета за электричество и воду, а также налоги. Если эта ситуация сохранится, то завод «может в конечном итоге обанкротиться». 

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11 октября Минпромторг РФ сообщил о передаче 100% активов Nissan в России, в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Уточняется, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься российский автоконцерн «АвтоВАЗ». По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские автомобили бренда FAW. 

Помимо заводов Nissan и Hyundai в Санкт-Петербурге также находится сборочная площадка автоконцерна Toyota, которая в сентябре этого года также приняла решение продать свои активы. Уточнялось, что после закрытия сделки производство Toyota на заводе возобновлено не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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