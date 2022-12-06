Продажи новых авто в России снизились на 61,6% в ноябре
В ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили 46 403 единицы, что на 61,6% меньше, чем в ноябре 2021 г., сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По сравнению с октябрем, когда месячные объемы продаж авто снизились впервые с мая, этот показатель вновь вырос – на 2,6%.
Лидером продаж остается отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 21 726 машин Lada (-18% по сравнению с ноябрем 2021 г.). Это максимальный показатель автоконцерна с начала года. Всего с начала 2022 г. компания продала 164 636 автомобилей (-49% по сравнению с 2021 г.).
Выросли продажи у китайского автопроизводителя Dongfeng Motor Corporation (DFM), реализовавшего 156 авто (+123%), а также у китайской автомобилестроительной корпорации FAW (199 авто в ноябре, +23%). Сильнее всего упали продажи Mitsubishi (13 авто против 3023 в ноябре 2021 г.) и у Lexus (2 машины против 908 в ноябре 2021 г.).
В статистику АЕБ не включены данные по продажам Mercedes, BMW и Chery, поскольку они не раскрывают данные о продажах ежемесячно.
На фоне начала спецоперации на Украине некоторые иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.
Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили, что продажи в ноябре выросли на 13,5% к прошлому месяцу. Наибольшим спросом пользовались модели Granta и Niva Legend. В частности, их продажи увеличились на 80% и на 132,6% соответственно к ноябрю прошлого года.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса