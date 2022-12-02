Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре увеличились на 13,5%

«По итогам ноября 2022 г. в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что является лучшим результатом с начала 2022 г., и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 г.», — сказано в сообщении компании. С начала года «АвтоВАЗ» смог реализовать больше 164 600 автомобилей.