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Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре увеличились на 13,5%

Ведомости

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» зафиксировал рост продаж в ноябре на 13,5% к прошлому месяцу. Всего в ноябре было продано 21 726 легковых автомобилей, что является рекордным показателем с начала года. Об этом сообщили в «АвтоВАЗе».

«По итогам ноября 2022 г. в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что является лучшим результатом с начала 2022 г., и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 г.», — сказано в сообщении компании. С начала года «АвтоВАЗ» смог реализовать больше 164 600 автомобилей.

Уточняется, что наибольшим спросом пользовались модели Granta и Niva Legend. В частности, их продажи увеличились на 80% и на 132,6% соответственно к ноябрю прошлого года.

30 ноября президент компании Максим Соколов сообщил о планах возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 г. В июле пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что компания выпустит 1800 Lada Largus из накопленных на складах компонентов.

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В мае производство на заводах «АвтоВАЗа» было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырехдневную рабочую неделю. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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