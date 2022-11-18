На «АвтоВАЗе» собрали первую тестовую Lada Vesta NG

Спрос на автомобили Lada в России в 2023 г., согласно расчетам «АвтоВАЗа», может достичь более 500 000 автомобилей, сообщал ранее президент компании Максим Соколов. До этого он заявил, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить 228 000 машин по итогам 2022 г.