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На «АвтоВАЗе» собрали первую тестовую Lada Vesta NG

Ведомости

«АвтоВАЗ» провел тестовую сборку первого автомобиля Lada Vesta NG, сообщается на сайте компании.

«На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала», – говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» будет настраивать оборудование, организацию производственных и логистических схем для серийного выпуска Lada Vesta NG, начало которого запланировано на начало весны 2023 г.

Спрос на автомобили Lada в России в 2023 г., согласно расчетам «АвтоВАЗа», может достичь более 500 000 автомобилей, сообщал ранее президент компании Максим Соколов. До этого он заявил, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить 228 000 машин по итогам 2022 г.

После начала специальной военной операции на территории Украины на производствах завода «АвтоВАЗа» начались вынужденные простои, связанные с нехваткой импортных комплектующих. Производство возобновилось только в июне. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend. В конце августа концерн возобновил продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных