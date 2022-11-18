На «АвтоВАЗе» собрали первую тестовую Lada Vesta NG
«АвтоВАЗ» провел тестовую сборку первого автомобиля Lada Vesta NG, сообщается на сайте компании.
«На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала», – говорится в сообщении.
В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» будет настраивать оборудование, организацию производственных и логистических схем для серийного выпуска Lada Vesta NG, начало которого запланировано на начало весны 2023 г.
Спрос на автомобили Lada в России в 2023 г., согласно расчетам «АвтоВАЗа», может достичь более 500 000 автомобилей, сообщал ранее президент компании Максим Соколов. До этого он заявил, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить 228 000 машин по итогам 2022 г.
После начала специальной военной операции на территории Украины на производствах завода «АвтоВАЗа» начались вынужденные простои, связанные с нехваткой импортных комплектующих. Производство возобновилось только в июне. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend. В конце августа концерн возобновил продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet).
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