В «АвтоВАЗе» сообщили о планах возобновить производство Lada Largus в 2023 году
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 г. Об этом он заявил на форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге, передают «РИА Новости».
«В планах следующего года — возобновление производства Largus. Причем не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой. Мы презентовали этот проект в Ижевске, уже есть первые прототипы, в следующем году подтверждаем возможность производства создания первой опытной партии», — заявил Соколов.
Он также отметил, что электрический Largus является единственным локализированным электрокаром в России. По его словам, остальные электропроекты связаны с крупноузловой сборкой.
В июле пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что компания выпустит 1800 Lada Largus из накопленных на складах компонентов. В мае производство на заводах «АвтоВАЗа» было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырехдневную рабочую неделю. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями.
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