В «АвтоВАЗе» сообщили о планах возобновить производство Lada Largus в 2023 году

«В планах следующего года — возобновление производства Largus. Причем не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой. Мы презентовали этот проект в Ижевске, уже есть первые прототипы, в следующем году подтверждаем возможность производства создания первой опытной партии», — заявил Соколов.