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Завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел в собственность НАМИ

Ведомости

Автомобильный завод в Санкт-Петербурге перешел в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ), следует из данных ЕГРЮЛ.

Уточняется, что соответствующие изменения были внесены в учредительные документы накануне, 23 ноября. Теперь 100% уставного капитала «Ниссан мануфэкчуринг рус», управляющего автозаводом в Санкт-Петербурге, перешли НАМИ.

11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России, в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Уточняется, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься российский автоконцерн «АвтоВАЗ». По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские автомобили бренда FAW.

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Уточнялось, что сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. По информации «Ведомостей», Nissan продал свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.

После закрытия сделки в Минпромторге допустили исключение автомобилей Nissan из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту, при хорошем послепродажном обслуживании автомобилей в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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