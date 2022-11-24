Завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел в собственность НАМИ
Автомобильный завод в Санкт-Петербурге перешел в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ), следует из данных ЕГРЮЛ.
Уточняется, что соответствующие изменения были внесены в учредительные документы накануне, 23 ноября. Теперь 100% уставного капитала «Ниссан мануфэкчуринг рус», управляющего автозаводом в Санкт-Петербурге, перешли НАМИ.
11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России, в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Уточняется, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься российский автоконцерн «АвтоВАЗ». По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские автомобили бренда FAW.
Уточнялось, что сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. По информации «Ведомостей», Nissan продал свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.
После закрытия сделки в Минпромторге допустили исключение автомобилей Nissan из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту, при хорошем послепродажном обслуживании автомобилей в России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса