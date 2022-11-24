Завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел в собственность НАМИ

Уточнялось, что сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. По информации «Ведомостей», Nissan продал свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.