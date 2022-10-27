Минпромторг допустил исключение Nissan из параллельного импорта
Японский бренд Nissan могут исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту, при хорошем послепродажном обслуживании автомобилей в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — ответили в пресс-службе ведомства на вопрос, будет ли Nissan запрещен к параллельному импорту по аналогии с французским Renault.
11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России, в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Уточняется, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься российский автоконцерн «АвтоВАЗ». По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские автомобили бренда FAW.
Вице-премьер глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься российский автоконцерн «АвтоВАЗ».
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