Минпромторг допустил исключение Nissan из параллельного импорта

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — ответили в пресс-службе ведомства на вопрос, будет ли Nissan запрещен к параллельному импорту по аналогии с французским Renault.