Ford второй раз ушел из России

Впервые американский автогигант покинул российский рынок в 2019 г. Тогда в результате реструктуризации Ford перестал выпускать легковые машины в России, в числе которых был и прежний бестселлер Focus, закрыв два из трех своих заводов — во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Единственным продуктом компании в России остался легкий коммерческий автомобиль Ford Transit, выпуск которого был продолжен на заводе в Елабуге (Татарстан) под управлением обновленного СП «Соллерс Форд». Выпуск этих машин был остановлен весной 2022 г. после начала спецоперации на Украине.