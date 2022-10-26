Ford второй раз ушел из России
В компании пояснили, что продажа последовала за полной приостановкой всех операций Ford в России, включая производство, инженерную поддержку, поставку деталей и др. В марте Ford заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций.
«Акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится», — говорится в сообщении автопроизводителя.
Представитель «Соллерса» подтвердил «Ведомостям», что сделка по выкупу доли в СП состоялась, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Впервые американский автогигант покинул российский рынок в 2019 г. Тогда в результате реструктуризации Ford перестал выпускать легковые машины в России, в числе которых был и прежний бестселлер Focus, закрыв два из трех своих заводов — во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Единственным продуктом компании в России остался легкий коммерческий автомобиль Ford Transit, выпуск которого был продолжен на заводе в Елабуге (Татарстан) под управлением обновленного СП «Соллерс Форд». Выпуск этих машин был остановлен весной 2022 г. после начала спецоперации на Украине.