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Бизнес

Ford второй раз ушел из России

Ведомости

Американский автопроизводитель Ford сообщил о выходе из совместного предприятия (СП) с российской компанией «Соллерс», продав свою 49%-ную долю, говорится в пресс-релизе Ford.

В компании пояснили, что продажа последовала за полной приостановкой всех операций Ford в России, включая производство, инженерную поддержку, поставку деталей и др. В марте Ford заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций.

«Акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Представитель «Соллерса» подтвердил «Ведомостям», что сделка по выкупу доли в СП состоялась, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Впервые американский автогигант покинул российский рынок в 2019 г. Тогда в результате реструктуризации Ford перестал выпускать легковые машины в России, в числе которых был и прежний бестселлер Focus, закрыв два из трех своих заводов — во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Единственным продуктом компании в России остался легкий коммерческий автомобиль Ford Transit, выпуск которого был продолжен на заводе в Елабуге (Татарстан) под управлением обновленного СП «Соллерс Форд». Выпуск этих машин был остановлен весной 2022 г. после начала спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных