Минпромторг не рассматривает передачу завода Toyota в собственность «НАМИ»
«Пока нет, таких обсуждений не ведется», — сказал он.
В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть свой завод в Санкт-Петербурге. В ведомстве отметили, что начали проработку вопроса о дальнейшем использовании площадки. При этом «Коммерсантъ» уточнил, что даже после продажи предприятия производство Toyota на нем возобновлено не будет.
Тогда же об этом официально сообщил и сам автопроизводитель. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода в будущем. Российский бизнес компании сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus.
Toyota приостановила деятельность завода в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 г. Решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей.
Трудности со сборкой иностранных машин в России начались на фоне спецоперации на Украине и введения санкций западными странами против РФ. В связи с этим зарубежные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda и др.) и другие автопроизводители.
Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «НАМИ» за один евро 11 октября. Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих 6 лет после выплат компенсации российскому ФГУПу или его партнеру в размере до 180 млн евро — из расчета по 30 млн евро в год, сообщил тогда источник «Ведомостей». По его словам, сделка во многом схожа с тем, как был устроен выход Renault из своих российских активов.
Сделка с французским концерном состоялась 26 апреля. Renault продал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) за 1 руб. «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Блокпакет предприятия (32%) остался у «Ростеха». Завод «Рено Россия» на Волгоградском проспекте перешел в собственность Москвы еще за 1 руб. Его французская компания вернуть даже в случае возобновления работы в России уже не сможет. Производство машин Renault в столице прекращено, на заводе будет налажен выпуск легковых автомобилей под брендом «Москвич». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работа завода может возобновиться уже в декабре.
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