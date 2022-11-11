Минпромторг не рассматривает передачу завода Toyota в собственность «НАМИ»

Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «НАМИ» за один евро 11 октября. Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих 6 лет после выплат компенсации российскому ФГУПу или его партнеру в размере до 180 млн евро — из расчета по 30 млн евро в год, сообщил тогда источник «Ведомостей». По его словам, сделка во многом схожа с тем, как был устроен выход Renault из своих российских активов.