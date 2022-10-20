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Собянин назвал планируемую дату запуска завода «Москвич»

Ведомости

Запуск завода «Москвич» запланирован на декабрь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках доклада премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич"», — отметил мэр Москвы (цитата по ТАСС). По его словам, есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого также есть все компетенции.

26 апреля стало известно, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Собянин тогда заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе – электромобили.

19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. 20 июля сообщалось, что в качестве платформы для электромобилей «Москвич» рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего Когогину и совладельцу «Камаза», бизнесмену Рубену Варданяну.

В августе сообщалось, что правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб. Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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