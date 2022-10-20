Собянин назвал планируемую дату запуска завода «Москвич»

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич"», — отметил мэр Москвы (цитата по ТАСС). По его словам, есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого также есть все компетенции.