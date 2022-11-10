Mazda Motor объявила о прекращении деятельности в России

Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России появились после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др. Toyota приостановила производство автомобилей в России с 4 марта, объяснив это нехваткой зарубежных комплектующих. В пресс-службе компании заявляли, что японский концерн не собирается уходить из России.