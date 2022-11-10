Mazda Motor объявила о прекращении деятельности в России
Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России, следует из опубликованного отчета о финансовых результатах концерна за второй квартал.
В компании также уточнили, что в связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе концерн понесет убыток в размере 12 млрд иен ($82 млн).
«Мазда Соллерс Рус» — это совместное предприятие Sollers и японской Mazda Motor Corporation. «Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.
Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России появились после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др. Toyota приостановила производство автомобилей в России с 4 марта, объяснив это нехваткой зарубежных комплектующих. В пресс-службе компании заявляли, что японский концерн не собирается уходить из России.
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