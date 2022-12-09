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Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Ведомости

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге возобновит производство в 2023 г. под управлением российского концерна «АвтоВАЗ», сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом"... Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться "АвтоВАЗом"», – приводит его слова «РИА Новости».

11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ».

Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Как писали «Ведомости», Nissan продал свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год. В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.

Выпуск автомобилей на заводе Nissan в поселке Парголово Санкт-Петербурга начался в 2009. Инвестиции в первую очередь строительства составили $200 млн, позднее было вложено еще 167 млн евро в расширение площадки. Ее производственная мощность составляет 100 000 автомобилей в год. До момента остановки производства в марте 2022 г. на заводе выпускались кроссоверы Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных