Суд заочно арестовал двух бойцов «Азова» за пытки и убийства российских военных
235-й Гарнизонный военный суд в Москве заочно арестовал двух командиров украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Константина Немичева и Сергея Величко, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Их обвиняют в пытках российских военнослужащих и убийствах с особой жестокостью.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Немичеву и Величко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания или экстрадиции», – заявили в суде.
16 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила ответ от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение по пыткам российских военных украинской стороной. «Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — отмечала омбудсмен. Москалькова также заявляла о важности диалога с ООН и отметила готовность организации к сотрудничеству для решения проблемы.
В середине января омбудсмен опубликовала в Telegram фотографии российских военных в украинском плену, полученные от их родственников. По ее словам, неизвестные требовали выкуп у семей военнопленных и угрожали убить их. Опубликованные материалы Москалькова назвала «еще одним свидетельством для будущего трибунала над нацистами».
Она призвала ООН и Красный Крест потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию и добавила, что готовит обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Москалькова выразила надежду, что Минобороны и ФСБ смогут вернуть военнопленных в Россию.
Ранее в МВД ТАСС сообщили, что Величко и Немичев объявлены в межгосударственный розыск, за помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн руб. Немичев и Величко обвиняются по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего).
В настоящее время Немичев Константин Витальевич, родившийся 10 января 1996 г., и Величко Сергей Олегович 3 января 1994 г. рождения включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».
Ранее Следственный комитет России сообщал, что Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми российских военнослужащих на территории Харьковской области.
Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, арестованные попали на видеоролик, в котором боевики националистических формирований простреливают ноги пленным российским военным и убивают их.