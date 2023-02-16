Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам российских военнопленных

В середине января омбудсмен опубликовала в Telegram фотографии российских военных в украинском плену, полученные от их родственников. По ее словам, неизвестные требовали выкуп у семей военнопленных и угрожали убить их. Опубликованные материалы Москалькова назвала «еще одним свидетельством для будущего трибунала над нацистами».