Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам российских военнопленных
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на обращение уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по пыткам российских военных украинской стороной. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — написала омбудсмен.
Москалькова также заявила о важности диалога с ООН и отметила готовность организации к сотрудничеству для решения проблемы.
В середине января омбудсмен опубликовала в Telegram фотографии российских военных в украинском плену, полученные от их родственников. По ее словам, неизвестные требовали выкуп у семей военнопленных и угрожали убить их. Опубликованные материалы Москалькова назвала «еще одним свидетельством для будущего трибунала над нацистами».
Она призвала ООН и Красный Крест потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию и добавила, что готовит обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Москалькова выразила надежду, что Минобороны и ФСБ смогут вернуть военнопленных в Россию.
В конце января омбудсмен также обратилась к ООН и Красному Кресту после обстрела больницы в ЛНР. Она призвала организации потребовать от Киева не допускать нарушения прав человека и соблюдать Женевскую конвенцию.