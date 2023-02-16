Газета
Политика

Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам российских военнопленных

Ведомости

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на обращение уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по пыткам российских военных украинской стороной. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — написала омбудсмен. 

Москалькова также заявила о важности диалога с ООН и отметила готовность организации к сотрудничеству для решения проблемы. 

В середине января омбудсмен опубликовала в Telegram фотографии российских военных в украинском плену, полученные от их родственников. По ее словам, неизвестные требовали выкуп у семей военнопленных и угрожали убить их. Опубликованные материалы Москалькова назвала «еще одним свидетельством для будущего трибунала над нацистами».

Она призвала ООН и Красный Крест потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию и добавила, что готовит обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Москалькова выразила надежду, что Минобороны и ФСБ смогут вернуть военнопленных в Россию.

В конце января омбудсмен также обратилась к ООН и Красному Кресту после обстрела больницы в ЛНР. Она призвала организации потребовать от Киева не допускать нарушения прав человека и соблюдать Женевскую конвенцию.

Ранее по теме: В ООН выразили обеспокоенность Киеву из-за расстрела пленных россиян
Ранее по теме: МИД возложил вину за расстрел российских военнопленных на западных кураторов Киева
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных