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В ООН выразили обеспокоенность Киеву из-за расстрела пленных россиян

Ведомости

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность минобороны Украины, в том числе, из-за свидетельств расстрела российских военнопленных. Об этом сообщила официальный представитель управления Марта Уртадо в комментарии ТАСС.

«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», – сказала она.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинский военный в упор расстреливает из автомата в голову лежащего на земле с поднятыми руками российского военнопленного. Предположительно, в результате были убиты три человека, сообщил МИД РФ, возложивший ответственность за это на страны, которые «поставляют на Украину оружие и нацистскую идеологию». 

В управлении комиссара ООН по правам человека считают это видео подлинным, добавила Уртадо.

Это не первая запись расстрела российских военнопленных, которая появилась в интернете. В частности, 18 ноября 2022 г. в Telegram-каналах распространилось два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ. Позже верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что эти видеозаписи являются с высокой степенью вероятности подлинными, обстоятельства произошедшего должны быть расследованы. Однако никаких дополнительных заявлений от ООН с тех пор на эту тему не поступало.

Ранее по теме: МИД возложил вину за расстрел российских военнопленных на западных кураторов Киева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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