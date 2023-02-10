В ООН выразили обеспокоенность Киеву из-за расстрела пленных россиян
Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность минобороны Украины, в том числе, из-за свидетельств расстрела российских военнопленных. Об этом сообщила официальный представитель управления Марта Уртадо в комментарии ТАСС.
«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», – сказала она.
Ранее в сети появилось видео, на котором украинский военный в упор расстреливает из автомата в голову лежащего на земле с поднятыми руками российского военнопленного. Предположительно, в результате были убиты три человека, сообщил МИД РФ, возложивший ответственность за это на страны, которые «поставляют на Украину оружие и нацистскую идеологию».
В управлении комиссара ООН по правам человека считают это видео подлинным, добавила Уртадо.
Это не первая запись расстрела российских военнопленных, которая появилась в интернете. В частности, 18 ноября 2022 г. в Telegram-каналах распространилось два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ. Позже верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что эти видеозаписи являются с высокой степенью вероятности подлинными, обстоятельства произошедшего должны быть расследованы. Однако никаких дополнительных заявлений от ООН с тех пор на эту тему не поступало.