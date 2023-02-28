«АвтоВАЗ» будет производить Lada Granta и Niva в шестидневном режиме

На фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине у «АвтоВАЗа» возникли трудности с импортными запчастями, в результате чего заводы компании несколько раз уходили в простой. Производство возобновилось только в июне 2022 г. В августе прошлого года компании удалось вернуть все предприятия к пятидневной рабочей неделе. Для завода в Тольятти до конца февраля был предусмотрен шестидневный режим работы со скользящим выходным.