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«АвтоВАЗ» будет производить Lada Granta и Niva в шестидневном режиме

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«АвтоВАЗ» объявил шестидневный режим работы на линиях производства Lada Granta и Niva в марте. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации компании Сергей Зайцев в разговоре с «Интерфаксом». 

«Согласно приказу "О работе в выходные дни в марте 2023 г.", должна быть организована работа в выходные дни 4, 11, 18 и 25 марта в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Niva, – в дневные смены по 8 часов, семейства Granta – в дневные смены по 12 часов», – сказал он.

На фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине у «АвтоВАЗа» возникли трудности с импортными запчастями, в результате чего заводы компании несколько раз уходили в простой. Производство возобновилось только в июне 2022 г. В августе прошлого года компании удалось вернуть все предприятия к пятидневной рабочей неделе. Для завода в Тольятти до конца февраля был предусмотрен шестидневный режим работы со скользящим выходным. 

Сейчас в Тольятти выпускают автомобили семейства Granta, Niva Legend и Niva Travel. В начале августа 2022 г. из Ижевска на завод в Тольятти было перенесено производство и Vesta, где ее начнут выпускать весной этого года. На заводе в Ижевске начнется выпуск новых e-Largus, а также продолжится — запчастей для Lada Vesta.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных