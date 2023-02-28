«АвтоВАЗ» будет производить Lada Granta и Niva в шестидневном режиме
«Согласно приказу "О работе в выходные дни в марте 2023 г.", должна быть организована работа в выходные дни 4, 11, 18 и 25 марта в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Niva, – в дневные смены по 8 часов, семейства Granta – в дневные смены по 12 часов», – сказал он.
На фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине у «АвтоВАЗа» возникли трудности с импортными запчастями, в результате чего заводы компании несколько раз уходили в простой. Производство возобновилось только в июне 2022 г. В августе прошлого года компании удалось вернуть все предприятия к пятидневной рабочей неделе. Для завода в Тольятти до конца февраля был предусмотрен шестидневный режим работы со скользящим выходным.
Сейчас в Тольятти выпускают автомобили семейства Granta, Niva Legend и Niva Travel. В начале августа 2022 г. из Ижевска на завод в Тольятти было перенесено производство и Vesta, где ее начнут выпускать весной этого года. На заводе в Ижевске начнется выпуск новых e-Largus, а также продолжится — запчастей для Lada Vesta.