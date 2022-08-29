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«АвтоВАЗ» вернулся к полной рабочей неделе

Ведомости

Все предприятия «АвтоВАЗа», в том числе дочерние компании, с сегодняшнего дня перешли на режим пятидневной рабочей недели. При этом на автосборочном комплексе в Тольятти будет действовать шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным, об этом сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя. 

«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России», — сообщил президент компании Максим Соколов. Также он отметил, что осенью компания откроет дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти.

Сейчас в Тольятти выпускают автомобили семейства Granta, Niva Legend и Niva Travel. В начале августа из Ижевска на завод в Тольятти  было перенесено производство и Vesta, где ее начнут выпускать весной следующего года. На заводе в Ижевске начнется выпуск новых e-Largus, а также продолжится — запчастей для Lada Vesta.  

На фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине у «АвтоВАЗа» возникли трудности с импортными запчастями, в результате чего заводы компании несколько раз уходили в простой. Производство возобновилось только в июне. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах запустить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г. По словам Соколова, следующей опцией, которая также будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах, не давая ему уйти в занос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных