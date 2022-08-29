«АвтоВАЗ» вернулся к полной рабочей неделе
Все предприятия «АвтоВАЗа», в том числе дочерние компании, с сегодняшнего дня перешли на режим пятидневной рабочей недели. При этом на автосборочном комплексе в Тольятти будет действовать шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным, об этом сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя.
«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России», — сообщил президент компании Максим Соколов. Также он отметил, что осенью компания откроет дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти.
Сейчас в Тольятти выпускают автомобили семейства Granta, Niva Legend и Niva Travel. В начале августа из Ижевска на завод в Тольятти было перенесено производство и Vesta, где ее начнут выпускать весной следующего года. На заводе в Ижевске начнется выпуск новых e-Largus, а также продолжится — запчастей для Lada Vesta.
На фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине у «АвтоВАЗа» возникли трудности с импортными запчастями, в результате чего заводы компании несколько раз уходили в простой. Производство возобновилось только в июне. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend.
Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах запустить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г. По словам Соколова, следующей опцией, которая также будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах, не давая ему уйти в занос.
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