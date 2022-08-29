«АвтоВАЗ» вернулся к полной рабочей неделе

Сейчас в Тольятти выпускают автомобили семейства Granta, Niva Legend и Niva Travel. В начале августа из Ижевска на завод в Тольятти было перенесено производство и Vesta, где ее начнут выпускать весной следующего года. На заводе в Ижевске начнется выпуск новых e-Largus, а также продолжится — запчастей для Lada Vesta.