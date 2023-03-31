«Москвич» можно будет купить по трейд-ин
Автомобиль «Москвич 3» можно будет приобрести по программе трейд-ин, сообщили в пресс-службе «Москвича».
«В апреле при покупке автомобиля Москвич 3 с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT (бесступенчатая коробка передач. – Прим. “Ведомостей”) в комплектации "Стандарт" выгода клиента по программе трейд-ин составит 100 000 руб.», – говорится в сообщении.
Сдать по услуге трейд-ин можно будет авто любой марки, но только в случае нахождения машины в собственности владельца не менее шести месяцев на момент участия в акции, уточнили в «Москвиче». Акцией можно воспользоваться во всех дилерский центрах с 1 по 30 апреля 2023 г.
Производство «Москвичей» началось в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью стал кроссовер «Москвич 3». Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Модель представлена в пяти цветах — белый, черный, серый, красный и голубой.
В конце декабря 2022 г. первые «Москвичи» поступили в дилерские центры. По оценке вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников. В середине февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завод поставит российским сервисам такси и каршеринга 3000 автомобилей марки в 2023 г.