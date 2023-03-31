«Москвич» можно будет купить по трейд-ин

Сдать по услуге трейд-ин можно будет авто любой марки, но только в случае нахождения машины в собственности владельца не менее шести месяцев на момент участия в акции, уточнили в «Москвиче». Акцией можно воспользоваться во всех дилерский центрах с 1 по 30 апреля 2023 г.