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«Москвич» можно будет купить по трейд-ин

Ведомости

Автомобиль «Москвич 3» можно будет приобрести по программе трейд-ин, сообщили в пресс-службе «Москвича».

«В апреле при покупке автомобиля Москвич 3 с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT (бесступенчатая коробка передач. – Прим. “Ведомостей”) в комплектации "Стандарт" выгода клиента по программе трейд-ин составит 100 000 руб.», – говорится в сообщении.

Сдать по услуге трейд-ин можно будет авто любой марки, но только в случае нахождения машины в собственности владельца не менее шести месяцев на момент участия в акции, уточнили в «Москвиче». Акцией можно воспользоваться во всех дилерский центрах с 1 по 30 апреля 2023 г.

Производство «Москвичей» началось в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью стал кроссовер «Москвич 3». Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Модель представлена в пяти цветах — белый, черный, серый, красный и голубой.

В конце декабря 2022 г. первые «Москвичи» поступили в дилерские центры. По оценке вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников. В середине февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завод поставит российским сервисам такси и каршеринга 3000 автомобилей марки в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных