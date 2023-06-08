Мантуров: первая серийная модель «Волги» может появиться уже летом 2024 года

О планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» Мантуров рассказывал летом 2022 г. Он говорил, что реализация проекта может произойти в Нижнем Новгороде и в других регионах. Тогда же губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что ГАЗ может возродить производство легковых автомобилей. Он выразил надежду, что предприятие будет выпускать автомобили под брендом «Волга».