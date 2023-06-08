Мантуров: первая серийная модель «Волги» может появиться уже летом 2024 года
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга» в начале лета 2024 г. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Евразийского конгресса, передает «Интерфакс».
«Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам – приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства», – сказал министр, уточнив, что завод планирует выпустить первую серийную модель «Волги» в начале следующего лета.
Мантуров добавил, что собирать автомобили будут на площадках, которые ранее были заняты покинувшими рынок иностранными автопроизводителями. По его словам, производственные мощности будут адаптированы и модернизированы под выпуск автомобилей ГАЗа.
В начале июня Мантуров говорил, что ГАЗ планирует начать производство автомобилей под брендом «Волга» в 2024 г. при поддержке нового технологического партнера, который может занять освободившиеся мощности после ухода Volkswagen. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами.
О планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» Мантуров рассказывал летом 2022 г. Он говорил, что реализация проекта может произойти в Нижнем Новгороде и в других регионах. Тогда же губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что ГАЗ может возродить производство легковых автомобилей. Он выразил надежду, что предприятие будет выпускать автомобили под брендом «Волга».
До марта 2022 г. на площадке ГАЗа Volkswagen собирал по контракту модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos. О том, что Volkswagen решил свернуть контрактное производство автомобилей в Нижнем Новгороде, «Ведомости» писали в июле 2022 г. 10 августа 2022 г. стороны расторгли соглашение о контрактной сборке. Сейчас компании ведут ведут судебные разбирательства по поводу условий расторжения контракта.