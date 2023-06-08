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Мантуров: первая серийная модель «Волги» может появиться уже летом 2024 года

Ведомости

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга» в начале лета 2024 г. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Евразийского конгресса, передает «Интерфакс».

«Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам – приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства», – сказал министр, уточнив, что завод планирует выпустить первую серийную модель «Волги» в начале следующего лета.

Мантуров добавил, что собирать автомобили будут на площадках, которые ранее были заняты покинувшими рынок иностранными автопроизводителями. По его словам, производственные мощности будут адаптированы и модернизированы под выпуск автомобилей ГАЗа. 

В начале июня Мантуров говорил, что ГАЗ планирует начать производство автомобилей под брендом «Волга» в 2024 г. при поддержке нового технологического партнера, который может занять освободившиеся мощности после ухода Volkswagen. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

О планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» Мантуров рассказывал летом 2022 г. Он говорил, что реализация проекта может произойти в Нижнем Новгороде и в других регионах. Тогда же губернатор Нижегородской области  Глеб Никитин заявлял, что ГАЗ может возродить производство легковых автомобилей. Он выразил надежду, что предприятие будет выпускать автомобили под брендом «Волга».

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До марта 2022 г. на площадке ГАЗа Volkswagen собирал по контракту модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos. О том, что Volkswagen решил свернуть контрактное производство автомобилей в Нижнем Новгороде, «Ведомости» писали в июле 2022 г. 10 августа 2022 г. стороны расторгли соглашение о контрактной сборке. Сейчас компании ведут ведут судебные разбирательства по поводу условий расторжения контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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