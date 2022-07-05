Volkswagen решил закрыть производство в Нижнем Новгороде

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться добровольно с выплатой до 6 окладов. В профсоюзе работников сообщили, что тем, кто уволится до 17 июня предложили выплату в 6 окладов, до 29 июня — в 5 окладов. По данным профсоюзов, в подразделении компании в Нижнем Новгороде работало около 200 человек.