Volkswagen решил закрыть производство в Нижнем Новгороде
Volkswagen Group Rus планирует в ближайшее время закрыть производство автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщил Autonews со ссылкой на пресс-службу компании. По данным издания, процедура закрытия началась 5 июля, предприятие будет ликвидировано 5 октября.
«Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что процедура закрытия офиса соответствует трудовому законодательству России. В начале июня большинство сотрудников производства Volkswagen в Нижнем Новгороде приняли предложение добровольно уйти из компании, сейчас их осталось около 60 человек. В компании пояснили, что это не производственные сотрудники ГАЗа, а собственные сотрудники «Фольксваген Груп Рус».
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться добровольно с выплатой до 6 окладов. В профсоюзе работников сообщили, что тем, кто уволится до 17 июня предложили выплату в 6 окладов, до 29 июня — в 5 окладов. По данным профсоюзов, в подразделении компании в Нижнем Новгороде работало около 200 человек.
3 марта Volkswagen Group Rus приостановила производство в Нижнем Новгороде и перевела сотрудников в режим простоя. На заводе собирали Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Octavia и Volkswagen Taos.