Газета
Бизнес

Volkswagen решил закрыть производство в Нижнем Новгороде

Ведомости

Volkswagen Group Rus планирует в ближайшее время закрыть производство автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщил Autonews со ссылкой на пресс-службу компании. По данным издания, процедура закрытия началась 5 июля, предприятие будет ликвидировано 5 октября. 

«Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что процедура закрытия офиса соответствует трудовому законодательству России. В начале июня большинство сотрудников производства Volkswagen в Нижнем Новгороде приняли предложение добровольно уйти из компании, сейчас их осталось около 60 человек. В компании пояснили, что это не производственные сотрудники ГАЗа, а собственные сотрудники «Фольксваген Груп Рус». 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться добровольно с выплатой до 6 окладов. В профсоюзе работников сообщили, что тем, кто уволится до 17 июня предложили выплату в 6 окладов, до 29 июня — в 5 окладов. По данным профсоюзов, в подразделении компании в Нижнем Новгороде работало около 200 человек.

3 марта Volkswagen Group Rus приостановила производство в Нижнем Новгороде и перевела сотрудников в режим простоя. На заводе собирали Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Octavia и Volkswagen Taos.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных