Глава «АвтоВАЗа» рассказал о запасах автомобилей автоконцерна

По словам Соколова, несмотря на то, что «АвтоВАЗ» сдерживает свою ценовую политику и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции, значительное давление на ценообразование оказывает растущий валютный курс. Он пояснил это влияние тем, что часть комплектующих закупается за рубежом. «Если курс будет расти и дальше, то никакими другими мерами кроме как мерами повышения цен этот процесс будет не сдержать», – сказал Соколов.