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Глава «АвтоВАЗа» рассказал о запасах автомобилей автоконцерна

Ведомости

Запасы автомобилей отечественного автоконцерна «АвтоВАЗ» на складах и в дилерских центрах составляют порядка 32 000 – 33 000 единиц, рассказал в интервью «России-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент компании Максим Соколов.

«На сегодняшний день запасы "АвтоВАЗа" на складе готовой продукции и дилерские запасы составляют около 32-33 тыс. автомобилей. То есть с учетом трехсот с лишним дилерских центров – примерно по сто автомобилей на один дилерский центр», – сказал он, отметив отсутствие дефицита автомобилей и комплектующих (цитата по ТАСС).

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По словам Соколова, несмотря на то, что «АвтоВАЗ» сдерживает свою ценовую политику и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции, значительное давление на ценообразование оказывает растущий валютный курс. Он пояснил это влияние тем, что часть комплектующих закупается за рубежом. «Если курс будет расти и дальше, то никакими другими мерами кроме как мерами повышения цен этот процесс будет не сдержать», – сказал Соколов.

2 июня Соколов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил, что «АвтоВАЗ» продал в мае 23 904 автомобиля, что в четыре раза больше результатов мая 2022 г. В месячном выражении продажи сократились на 13%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных