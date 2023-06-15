Глава «АвтоВАЗа» рассказал о запасах автомобилей автоконцерна
«На сегодняшний день запасы "АвтоВАЗа" на складе готовой продукции и дилерские запасы составляют около 32-33 тыс. автомобилей. То есть с учетом трехсот с лишним дилерских центров – примерно по сто автомобилей на один дилерский центр», – сказал он, отметив отсутствие дефицита автомобилей и комплектующих (цитата по ТАСС).
По словам Соколова, несмотря на то, что «АвтоВАЗ» сдерживает свою ценовую политику и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции, значительное давление на ценообразование оказывает растущий валютный курс. Он пояснил это влияние тем, что часть комплектующих закупается за рубежом. «Если курс будет расти и дальше, то никакими другими мерами кроме как мерами повышения цен этот процесс будет не сдержать», – сказал Соколов.