В ГИБДД рассказали о планах приравнять электронные права к бумажным

В июне 2022 г. Черников сообщал о планах внедрить электронное водительское удостоверение до конца года. Он рассчитывал, что к этому сроку будет доработан соответствующий документ. Он отмечал, что поправки необходимо внести в правила дорого движения (ПДД). При этом Черников уточнял, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ (СТС), если у них возникнут сомнения, в том числе, в подлинности VIN-номера.