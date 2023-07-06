В ГИБДД рассказали о планах приравнять электронные права к бумажным
ГИБДД совместно с профильными ведомствами готовит проект постановления о признании электронных документов наравне с бумажными. Об этом рассказал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
ГИБДД и Минцифры готовят проект постановления о приравнивании цифровых и бумажных водительских документов, приводит слова Черникова ТАСС.
В июне 2022 г. Черников сообщал о планах внедрить электронное водительское удостоверение до конца года. Он рассчитывал, что к этому сроку будет доработан соответствующий документ. Он отмечал, что поправки необходимо внести в правила дорого движения (ПДД). При этом Черников уточнял, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ (СТС), если у них возникнут сомнения, в том числе, в подлинности VIN-номера.
16 июня заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин заявил, что ГИБДД готова к введению в России возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода. Он уточнил, что вопрос остается за законодателями и созданием соответствующей инфраструктуры.