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В ГИБДД сообщили о планах ввести электронные права до конца года

Ведомости

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) планирует до конца года внедрить электронное водительское удостоверение, сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — сообщил Черников (цитата по «РИА Новости).

По его словам, соответствующие поправки необходимо внести в правила дорого движения (ПДД). При этом Черников отметил, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ (СТС), если у них возникнут сомнения, в том числе, в подлинности VIN-номера.

В конце мая стало известно, что Минцифры и МВД планируют запустить сервисы в «Госуслуги Авто», с помощью которых россияне смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода. «В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорилось в сообщении министерства.

Сервис электронного ПТС начал работать в России в сентябре прошлого года. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что если эксперимент с ПТС пройдет успешно, МВД рассмотрит перевод в электронный вид водительских прав.

Ранее по теме: Российские водители смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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