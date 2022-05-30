Российские водители смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода

Минцифры и МВД планируют запустить сервисы в «Госуслуги Авто», с помощью которых россияне смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода, говорится на сайте Минцифры. Ранее такую функцию запустили для свидетельства о регистрации транспортного средства.