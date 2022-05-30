Российские водители смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода
Минцифры и МВД планируют запустить сервисы в «Госуслуги Авто», с помощью которых россияне смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода, говорится на сайте Минцифры. Ранее такую функцию запустили для свидетельства о регистрации транспортного средства.
«В планах – запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что главная функция приложения «Госуслуги Авто» — возможность показывать ПТС инспектору ГИБДД в виде QR-кода. Ход эксплуатации сервиса признали успешным, он работает на территории всей страны.
Сервис электронного ПТС начал работать в России в сентябре прошлого года. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что, если эксперимент с ПТС пройдет успешно, МВД рассмотрит перевод в электронный вид водительских прав.