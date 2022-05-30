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Российские водители смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода

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Минцифры и МВД планируют запустить сервисы в «Госуслуги Авто», с помощью которых россияне смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода, говорится на сайте Минцифры. Ранее такую функцию запустили для свидетельства о регистрации транспортного средства.

«В планах – запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в сообщении. 

В министерстве напомнили, что главная функция приложения «Госуслуги Авто» — возможность показывать ПТС инспектору ГИБДД в виде QR-кода. Ход эксплуатации сервиса признали успешным, он работает на территории всей страны.

Сервис электронного ПТС начал работать в России в сентябре прошлого года. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что, если эксперимент с ПТС пройдет успешно, МВД рассмотрит перевод в электронный вид водительских прав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных