Россияне смогут предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кода

«Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение — совместный проект Минцифры и МВД — уже доступно в сторах», — говорится в сообщении.