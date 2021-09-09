Россияне смогут предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кода
Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и показывать сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, говорится в Telegram-канале правительства.
«Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение — совместный проект Минцифры и МВД — уже доступно в сторах», — говорится в сообщении.
До конца этого года в приложении можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. В будущем там можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.
В январе официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об эксперименте с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства. По ее словам, если эксперимент пройдет успешно, МВД рассмотрит перевод в электронный вид водительских прав.