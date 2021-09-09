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Россияне смогут предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кода

Ведомости

Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и показывать сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, говорится в Telegram-канале правительства.

«Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение — совместный проект Минцифры и МВД — уже доступно в сторах», — говорится в сообщении.

До конца этого года в приложении можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. В будущем там можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.

В январе официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об эксперименте с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства. По ее словам, если эксперимент пройдет успешно, МВД рассмотрит перевод в электронный вид водительских прав.

Ранее по теме: МВД рассказало об эксперименте с электронными водительскими правами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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