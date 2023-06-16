В ГИБДД заявили о готовности разрешить предъявление прав в виде цифрового кода
ГИБДД готова к введению в России возможности предъявления водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде цифрового кода. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в РФ будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», – сказал он (цитата по ТАСС).
Понарьин отметил, что эксперименты с цифровыми кодами уже провели в Москве, Подмосковье и Татарстане.
1 октября 2022 г. в России запустили сервис по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников отмечал, что пока сервис будет работать в тестовом режиме.
Для проверки водителям нужно сформировать QR-код и показать его инспекторам. При этом, согласно правилам, водители все равно должны иметь при себе оригинал прав и СТС.