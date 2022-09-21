ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме
С 1 октября в тестовом режиме заработает возможность предъявления инспектору ГИБДД водительского удостоверения в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто», рассказал на международном форуме Kazan Digital Week начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. Об этом пишет «РИА Новости».
«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», – сказал он.
По его словам, пока сервис будет работать в тестовом режиме – чтобы он стал законным в полной мере, готовятся соответствующие поправки в законодательство.
В конце июня Черников сообщал, что ГИБДД и Минцифры планируют внедрить электронное водительское удостоверение до конца года.
Приложение «Госуслуги Авто» запущено в 2021 г. В настоящее время в нем можно хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД, передавать СТС другому человеку, а также оплачивать штрафы и записываться на перерегистрацию автомобиля и замену водительских прав. Также в начале августа этого года в приложении появилась возможность заполнения европротокола при ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков.