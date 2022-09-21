ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме

Приложение «Госуслуги Авто» запущено в 2021 г. В настоящее время в нем можно хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД, передавать СТС другому человеку, а также оплачивать штрафы и записываться на перерегистрацию автомобиля и замену водительских прав. Также в начале августа этого года в приложении появилась возможность заполнения европротокола при ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков.