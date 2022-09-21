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ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме

Ведомости

С 1 октября в тестовом режиме заработает возможность предъявления инспектору ГИБДД водительского удостоверения в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто», рассказал на международном форуме Kazan Digital Week начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. Об этом пишет «РИА Новости».

«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», – сказал он.

По его словам, пока сервис будет работать в тестовом режиме – чтобы он стал законным в полной мере, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

В конце июня Черников сообщал, что ГИБДД и Минцифры планируют внедрить электронное водительское удостоверение до конца года.

Приложение «Госуслуги Авто» запущено в 2021 г. В настоящее время в нем можно хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД, передавать СТС другому человеку, а также оплачивать штрафы и записываться на перерегистрацию автомобиля и замену водительских прав. Также в начале августа этого года в приложении появилась возможность заполнения европротокола при ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных