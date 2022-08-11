В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис онлайн-заполнения европротокола
В мобильном приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн», который позволит оформлять ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков, сообщается на сайте Минцифры России.
Для заполнения европротокола необходимо приложение, которое может быть установлено только у одного из участников ДТП, но все водители должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госусулгах». Нужно будет указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства аварии и сфотографировать ее нарисованную схему, место происшествия, в том числе повреждения, указать о разногласиях.
«Достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке», – говорится в сообщении Минцифры. В ведомстве уточняют, что если приложение будет у всех участников, оформление пройдет быстрее и займет не более 30 минут. Если стороны решат составить бумажный европротокол, то в сервисе можно сделать фотофиксацию.
При этом в министерстве напоминают, что для оформления европротокола в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должно быть нанесено ущерба другому имуществу, кроме автомобилей.
Если у водителей не будет разногласий и была сделана фотофиксация повреждений, страховая возместит до 400 000 руб., если у водителей есть разногласия и есть фотофиксация или, наоборот, нет разногласий и нет фотофиксации, размер компенсации составит до 100 000 руб. «При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу», – отмечают в Минцифры.
По словам замглавы министерства Андрея Черненко, сервис сокращает время оформления ДТП почти в два раза. «Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из «Госуслуг». Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», – приводятся в сообщении Минцифры его слова.
Приложение «Госуслуги Авто» запущено в 2021 г. В настоящее время в нем можно хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД, передавать СТС другому человеку, а также оплачивать штрафы и записываться на перерегистрацию автомобиля и замену водительских прав.