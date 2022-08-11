В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис онлайн-заполнения европротокола

Если у водителей не будет разногласий и была сделана фотофиксация повреждений, страховая возместит до 400 000 руб., если у водителей есть разногласия и есть фотофиксация или, наоборот, нет разногласий и нет фотофиксации, размер компенсации составит до 100 000 руб. «При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу», – отмечают в Минцифры.