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В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис онлайн-заполнения европротокола

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В мобильном приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн», который позволит оформлять ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков, сообщается на сайте Минцифры России.

Для заполнения европротокола необходимо приложение, которое может быть установлено только у одного из участников ДТП, но все водители должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госусулгах». Нужно будет указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства аварии и сфотографировать ее нарисованную схему, место происшествия, в том числе повреждения, указать о разногласиях.

«Достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке», – говорится в сообщении Минцифры. В ведомстве уточняют, что если приложение будет у всех участников, оформление пройдет быстрее и займет не более 30 минут. Если стороны решат составить бумажный европротокол, то в сервисе можно сделать фотофиксацию.

При этом в министерстве напоминают, что для оформления европротокола в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должно быть нанесено ущерба другому имуществу, кроме автомобилей.

Если у водителей не будет разногласий и была сделана фотофиксация повреждений, страховая возместит до 400 000 руб., если у водителей есть разногласия и есть фотофиксация или, наоборот, нет разногласий и нет фотофиксации, размер компенсации составит до 100 000 руб. «При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу», – отмечают в Минцифры.

По словам замглавы министерства Андрея Черненко, сервис сокращает время оформления ДТП почти в два раза. «Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из «Госуслуг». Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», – приводятся в сообщении Минцифры его слова.

Приложение «Госуслуги Авто» запущено в 2021 г. В настоящее время в нем можно хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД, передавать СТС другому человеку, а также оплачивать штрафы и записываться на перерегистрацию автомобиля и замену водительских прав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных