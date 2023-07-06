В России могут запретить выезд авто зарубежных стран со штрафами за нарушение ПДД
ГИБДД и Минтранс подготовили законопроект, запрещающий машинам иностранных государств выезд из России, если у тех есть штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Если закон будет принят, то такие авто будут задерживаться на штрафплощадке, добавил Черников.
В конце июня правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из недружественных стран до 30 декабря 2023 г., сократив при этом перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Введенный осенью 2022 г. запрет касается в том числе транзитных перевозок. Ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.