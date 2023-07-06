В России могут запретить выезд авто зарубежных стран со штрафами за нарушение ПДД

В конце июня правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из недружественных стран до 30 декабря 2023 г., сократив при этом перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Введенный осенью 2022 г. запрет касается в том числе транзитных перевозок. Ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.