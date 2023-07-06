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В России могут запретить выезд авто зарубежных стран со штрафами за нарушение ПДД

Ведомости

ГИБДД и Минтранс подготовили законопроект, запрещающий машинам иностранных государств выезд из России, если у тех есть штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Если закон будет принят, то такие авто будут задерживаться на штрафплощадке, добавил Черников.

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В конце июня правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из недружественных стран до 30 декабря 2023 г., сократив при этом перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Введенный осенью 2022 г. запрет касается в том числе транзитных перевозок. Ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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