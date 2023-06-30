Правительство продлило запрет на въезд фур из недружественных стран до 30 декабря

Запрет на въезд фур из этих стран был введен осенью 2022 г. и был продлен в прошлый раз до 30 июня. Запрет касается в том числе транзитных перевозок. При этом ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.