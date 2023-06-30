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Экономика

Правительство продлило запрет на въезд фур из недружественных стран до 30 декабря

Ведомости

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из недружественных стран до 30 декабря 2023 г. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, также сокращается перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки.

Запрет на въезд фур из этих стран был введен осенью 2022 г. и был продлен в прошлый раз до 30 июня. Запрет касается в том числе транзитных перевозок. При этом ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.

При этом ограничения не распространяются и на другие товары. В частности, в перечне разрешенных значились живые животные,  мясо и мясные субпродукты, рыба, молочная продукция, живые деревья, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и др.

Решение о запрете въезда фур на территорию России было принято в качестве ответных мер на ограничения западных стран. Страны Евросоюза перестали пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами в середине апреля после того, как в отношении России был введен пятый пакет санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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