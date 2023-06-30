Правительство продлило запрет на въезд фур из недружественных стран до 30 декабря
Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из недружественных стран до 30 декабря 2023 г. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, также сокращается перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки.
Запрет на въезд фур из этих стран был введен осенью 2022 г. и был продлен в прошлый раз до 30 июня. Запрет касается в том числе транзитных перевозок. При этом ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.
При этом ограничения не распространяются и на другие товары. В частности, в перечне разрешенных значились живые животные, мясо и мясные субпродукты, рыба, молочная продукция, живые деревья, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и др.
Решение о запрете въезда фур на территорию России было принято в качестве ответных мер на ограничения западных стран. Страны Евросоюза перестали пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами в середине апреля после того, как в отношении России был введен пятый пакет санкций.