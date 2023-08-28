«Алмаз – Антей» поставил 55 000 транспондеров для проезда по платным дорогам

Транспондер – это устройство для безостановочного проезда через пункты взимания платы на платных трассах. Устройство крепится на лобовое стекло и считывается антенной, установленной на пункте, срок его службы составляет, по данным «Автодора», пять – семь лет. Раньше транпондеры госкомпании поставляла австрийская компания Kapsch, но в 2022 г. она приостановила сотрудничество.