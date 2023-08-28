«Алмаз – Антей» поставил 55 000 транспондеров для проезда по платным дорогам
Обуховский завод (входит в концерн «Алмаз – Антей») поставил госкомпании «Автодор» уже 55 000 разработанных им транспондеров для проезда по платным дорогам, сообщила пресс-служба концерна.
Транспондер – это устройство для безостановочного проезда через пункты взимания платы на платных трассах. Устройство крепится на лобовое стекло и считывается антенной, установленной на пункте, срок его службы составляет, по данным «Автодора», пять – семь лет. Раньше транпондеры госкомпании поставляла австрийская компания Kapsch, но в 2022 г. она приостановила сотрудничество.
В прошлом году Обуховский завод разработал собственный транспондер, заключив еще в октябре 2022 г. контракт на производство и поставку устройств «Автодору». На предприятии было в том числе разработано ПО и создан дизайн изделия. В июне 2023 г. заказчик получил более 20 000 готовых транспондеров.
«Отечественный вариант данного оборудования соответствует всем международным стандартам и при этом имеет меньший вес, чем зарубежные аналоги», – прокомментировал гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников.
В этом году завод планирует заключить новый контракт на поставку транспондеров, добавил он.
Ранее правительство продлило программу деятельности «Автодора» до 2030 г. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, за этот период «Автодор» построит и реконструирует более 1400 км дорог. Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, в свою очередь, сообщил тогда, что в портфеле госкомпании сейчас более десяти проектов. В их числе – дублер дороги Джубга – Сочи, Юго-Западная хорда, реализация которых разгрузит дороги городов Черноморского побережья.