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«Алмаз – Антей» поставил 55 000 транспондеров для проезда по платным дорогам

Ведомости

Обуховский завод (входит в концерн «Алмаз – Антей») поставил госкомпании «Автодор» уже 55 000 разработанных им транспондеров для проезда по платным дорогам, сообщила пресс-служба концерна.

Транспондер – это устройство для безостановочного проезда через пункты взимания платы на платных трассах. Устройство крепится на лобовое стекло и считывается антенной, установленной на пункте, срок его службы составляет, по данным «Автодора», пять – семь лет. Раньше транпондеры госкомпании поставляла австрийская компания Kapsch, но в 2022 г. она приостановила сотрудничество.

В прошлом году Обуховский завод разработал собственный транспондер, заключив еще в октябре 2022 г. контракт на производство и поставку устройств «Автодору». На предприятии было в том числе разработано ПО и создан дизайн изделия. В июне 2023 г. заказчик получил более 20 000 готовых транспондеров.

«Отечественный вариант данного оборудования соответствует всем международным стандартам и при этом имеет меньший вес, чем зарубежные аналоги», – прокомментировал гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников.

В этом году завод планирует заключить новый контракт на поставку транспондеров, добавил он.

Ранее правительство продлило программу деятельности «Автодора» до 2030 г. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, за этот период «Автодор» построит и реконструирует более 1400 км дорог. Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, в свою очередь, сообщил тогда, что в портфеле госкомпании сейчас более десяти проектов. В их числе – дублер дороги Джубга – Сочи, Юго-Западная хорда, реализация которых разгрузит дороги городов Черноморского побережья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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