«Автодор» построит и реконструирует более 1400 км дорог до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил программу деятельности госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор», отвечает за платные дороги) до 2030 г. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, за этот период «Автодор» построит и реконструирует более 1400 км дорог.
«В результате с 2023 по 2030 г. госкомпания построит и реконструирует более 1400 км современных автомобильных дорог, то есть в среднем планируется вводить 175 км в год», – приводит его слова пресс-служба кабмина.
По оценке Хуснуллина, госкомпания ежегодно показывает хорошие результаты работы, создавая крупные дорожные объекты по всей России.
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко в свою очередь рассказал, что в портфеле госкомпании сейчас более десяти проектов. В их числе – дублер дороги Джубга – Сочи, Юго-Западная хорда, реализация которых разгрузит дороги городов Черноморского побережья. Кроме того, «Автодор» работает над Пулковской развязкой на М-11 «Нева», развитием платных участков на М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина», строительством новых развязок с ЦКАД в Подмосковье и др.
Всего, как добавили в пресс-службе правительства, за 12 лет действия программы деятельности «Автодора» было построено и реконструировано около 2000 км дорог или же в среднем почти 154 км в год.
В августе «Автодор» утвердил тарифы за проезд по новым участкам трассы М-12. Для владельцев легковых автомобилей поездка из Москвы во Владимир будет стоить 1399 руб. (156,5 км), от Владимира до Арзамаса – 1422 руб. (259 км), всего 2821 руб. Участок от Москвы до Арзамаса протяженностью 415,5 км планируют полностью запустить до конца 2023 г., к сентябрю – 308 км дороги.
В начале июня первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Коваль рассказал «Ведомостям» о проекте скоростной автотрассы «Юго-западная хорда». Дорога должна соединить Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги, которая пойдет по правому берегу Волги, – около 1500 км.
Также возможно ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря, что дополнительно составляет 500 км. Суммарно из этих 2000 км на новое строительство будет приходиться 1158 км дорог. Они обойдутся примерно в 1,2 трлн руб.