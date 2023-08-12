«Автодор» построит и реконструирует более 1400 км дорог до 2030 года

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко в свою очередь рассказал, что в портфеле госкомпании сейчас более десяти проектов. В их числе – дублер дороги Джубга – Сочи, Юго-Западная хорда, реализация которых разгрузит дороги городов Черноморского побережья. Кроме того, «Автодор» работает над Пулковской развязкой на М-11 «Нева», развитием платных участков на М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина», строительством новых развязок с ЦКАД в Подмосковье и др.