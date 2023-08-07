«Автодор» назвал стоимость проезда по участкам М-12 от Москвы до Арзамаса
Государственная компания «Автодор» утвердила тарифы за проезд по новым участкам трассы М-12, сообщили в пресс-службе. Участок от Москвы до Арзамаса протяженностью 415,5 км планируют полностью запустить до конца 2023 г., к сентябрю – 308 км дороги.
Для владельцев легковых автомобилей поездка из Москвы во Владимир будет стоить 1399 руб. (156,5 км), от Владимира до Арзамаса – 1422 руб. (259 км), всего 2821 руб. «Объехать Балашиху на легковом автомобиле обойдется в 130 руб. (Москва – Электроугли), от Москвы до ЦКАД – 389 руб., от Москвы до Орехово-Зуево – 585 руб. (65,5 км)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что, как и на других платных участках, управляемых «Автодором», будет действовать программа лояльности, позволяющая сэкономить до 15% от стоимости с транспондером T-pass.
«Кроме того, с 8 августа 2023 г. будут точечно скорректированы тарифы, действующие в основном для легкового транспорта с пятницы по воскресенье на отдельных платных участках автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева», – уточнили в представительстве.
В начале июня первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Коваль рассказал «Ведомостям» о проекте скоростной автотрассы «Юго-западная хорда». Дорога должна соединить Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги, которая пойдет по правому берегу Волги, – около 1500 км.
Также возможно ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря, что дополнительно составляет 500 км. Суммарно из этих 2000 км на новое строительство будет приходиться 1158 км дорог. Они обойдутся примерно в 1,2 трлн руб.