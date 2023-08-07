«Автодор» назвал стоимость проезда по участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

Для владельцев легковых автомобилей поездка из Москвы во Владимир будет стоить 1399 руб. (156,5 км), от Владимира до Арзамаса – 1422 руб. (259 км), всего 2821 руб. «Объехать Балашиху на легковом автомобиле обойдется в 130 руб. (Москва – Электроугли), от Москвы до ЦКАД – 389 руб., от Москвы до Орехово-Зуево – 585 руб. (65,5 км)», – говорится в сообщении.