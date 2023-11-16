Продажи авто с пробегом выросли на 11,9% в октябре

В России в октябре 2023 г. было продано 112 238 новых легковых машин, это в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 г. Октябрьский рост оказался выше динамики сентября, когда продажи год к году выросли в 2,5 раза до 110 358 автомобилей. Традиционно лидером рынка остается «АвтоВАЗ». Всего за октябрь в России было поставлено на учет 34 464 автомобиля Lada – в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Сам «АвтоВАЗ» отчитался о рекордных за последние 10 лет месячных продажах Lada – 40 912 легковых и коммерческих машин, что в 2,1 раза больше в годовом выражении.