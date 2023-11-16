Газета
Авто

Продажи авто с пробегом выросли на 11,9% в октябре

Ведомости

В октябре россияне приобрели около 489 100 легковых автомобилей с пробегом, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба агентства «Автостат». По сравнению с сентябрем продажи снизились на 4%.

Лидером продаж на вторичном рынке вновь стала отечественная Lada – в октябре было продано 113 700 таких авто. В первую пятерку также вошли японская Toyota (55 800 шт.), корейские Kia (26 500 шт.) и Hyundai (26 100 шт.), а также японский Nissan (25 000 шт.).

«В первой десятке все бренды показывают рост по отношению к уровню годичной давности, но в сравнении с сентябрем они демонстрируют падение», – говорится в сообщении.

Всего за десять месяцев было приобретено свыше 4,81 млн легковых авто с пробегом, что на 22,3% больше, чем в январе – октябре 2022 г.

Правительство выделит еще 42 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили

В целом в 2024–2026 годах она составит почти 113 млрд рублей

В России в октябре 2023 г. было продано 112 238 новых легковых машин, это в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 г. Октябрьский рост оказался выше динамики сентября, когда продажи год к году выросли в 2,5 раза до 110 358 автомобилей. Традиционно лидером рынка остается «АвтоВАЗ». Всего за октябрь в России было поставлено на учет 34 464 автомобиля Lada – в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Сам «АвтоВАЗ» отчитался о рекордных за последние 10 лет месячных продажах Lada – 40 912 легковых и коммерческих машин, что в 2,1 раза больше в годовом выражении.

Правительство выделит еще 42 млрд руб. на поддержку спроса на автомобили. В поправках ко второму чтению федерального бюджета депутаты фракции «Единая Россия» предложили втрое увеличить объем финансирования льготного лизинга в 2024-2026 гг. до 31 млрд руб. и на треть – программы льготного автокредитования (до 65 млрд руб.). Кроме того, более чем в полтора раза вырастет объем средств для субсидирования покупки автотехники на газомоторном топливе – до 16,7 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных