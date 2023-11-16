Продажи авто с пробегом выросли на 11,9% в октябре
В октябре россияне приобрели около 489 100 легковых автомобилей с пробегом, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба агентства «Автостат». По сравнению с сентябрем продажи снизились на 4%.
«В первой десятке все бренды показывают рост по отношению к уровню годичной давности, но в сравнении с сентябрем они демонстрируют падение», – говорится в сообщении.
Всего за десять месяцев было приобретено свыше 4,81 млн легковых авто с пробегом, что на 22,3% больше, чем в январе – октябре 2022 г.
В России в октябре 2023 г. было продано 112 238 новых легковых машин, это в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 г. Октябрьский рост оказался выше динамики сентября, когда продажи год к году выросли в 2,5 раза до 110 358 автомобилей. Традиционно лидером рынка остается «АвтоВАЗ». Всего за октябрь в России было поставлено на учет 34 464 автомобиля Lada – в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Сам «АвтоВАЗ» отчитался о рекордных за последние 10 лет месячных продажах Lada – 40 912 легковых и коммерческих машин, что в 2,1 раза больше в годовом выражении.
Правительство выделит еще 42 млрд руб. на поддержку спроса на автомобили. В поправках ко второму чтению федерального бюджета депутаты фракции «Единая Россия» предложили втрое увеличить объем финансирования льготного лизинга в 2024-2026 гг. до 31 млрд руб. и на треть – программы льготного автокредитования (до 65 млрд руб.). Кроме того, более чем в полтора раза вырастет объем средств для субсидирования покупки автотехники на газомоторном топливе – до 16,7 млрд руб.