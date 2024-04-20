На Украине запретили военнослужащим доступ к онлайн-казино
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, который в том числе запрещает доступ к онлайн-казино военнослужащим. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента.
Указ президента также вводит ограничение рекламы онлайн-казино, определяет лимиты игры в неделю и лимиты затрат. Закон предписывает, что военному командованию на время действия военного положения необходимо запрещать военнослужащим посещать игорные заведения или играть в азартные игры в интернете.
Контроль за исполнением указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. Нацбанку Украины поручено в течение двух месяцев утвердить рекомендации банкам по блокировке платежей граждан, которые переводят средства на счета организаторов азартных игр.
В марте 2024 г. украинское издание «Страна» писало, что среди солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) «эпидемия лудомании» (игровой зависимости). По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, многие украинские солдаты имеют проблемы с онлайн-казино или ставками на спорт. Гончаренко заявлял, что некоторые военные берут кредиты, чтобы справляться с финансовыми трудностями, вызванными проигрышами на ставках и в казино.
11 августа 2020 г. Зеленский подписал закон о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр на территории страны. Данный закон определил правовые основы легализации игорного бизнеса в стране.