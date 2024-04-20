На Украине запретили военнослужащим доступ к онлайн-казино

В марте 2024 г. украинское издание «Страна» писало, что среди солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) «эпидемия лудомании» (игровой зависимости). По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, многие украинские солдаты имеют проблемы с онлайн-казино или ставками на спорт. Гончаренко заявлял, что некоторые военные берут кредиты, чтобы справляться с финансовыми трудностями, вызванными проигрышами на ставках и в казино.