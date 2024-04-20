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На Украине запретили военнослужащим доступ к онлайн-казино

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, который в том числе запрещает доступ к онлайн-казино военнослужащим. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента.

Указ президента также вводит ограничение рекламы онлайн-казино, определяет лимиты игры в неделю и лимиты затрат. Закон предписывает, что военному командованию на время действия военного положения необходимо запрещать военнослужащим посещать игорные заведения или играть в азартные игры в интернете.

Контроль за исполнением указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. Нацбанку Украины поручено в течение двух месяцев утвердить рекомендации банкам по блокировке платежей граждан, которые переводят средства на счета организаторов азартных игр.

В марте 2024 г. украинское издание «Страна» писало, что среди солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) «эпидемия лудомании» (игровой зависимости). По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, многие украинские солдаты имеют проблемы с онлайн-казино или ставками на спорт. Гончаренко заявлял, что некоторые военные берут кредиты, чтобы справляться с финансовыми трудностями, вызванными проигрышами на ставках и в казино.

11 августа 2020 г. Зеленский подписал закон о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр на территории страны. Данный закон определил правовые основы легализации игорного бизнеса в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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