Мантуров: рестайлинг Aurus намечен на 2026 и 2030 годы
Следующий рестайлинг автомобиля Aurus намечен на 2026 и 2030 гг., рассказал министр торговли и промышленности Денис Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам министра, к 2026 г. появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы автомобиля. Эти планы не привязаны к конкретным знаковым датам.
6 апреля Мантуров сообщил, что обновленная версия автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России Владимира Путина.
Инаугурация президента состоится 7 мая. Тогда Путин официально вступит в свой пятый президентский срок.
В ноябре 2023 г. на производственной площадке в Абу-Даби (ОАЭ) началась сборка Aurus. Тогда первой моделью стал седан Aurus Senat, говорили в Минпромторге. В октябре того же года стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия в стране дилерской и сервисной сети для автомобилей Aurus.
Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На одной из таких машин передвигается Путин.