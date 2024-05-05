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Мантуров: рестайлинг Aurus намечен на 2026 и 2030 годы

Ведомости

Следующий рестайлинг автомобиля Aurus намечен на 2026 и 2030 гг., рассказал министр торговли и промышленности Денис Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам министра, к 2026 г. появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы автомобиля. Эти планы не привязаны к конкретным знаковым датам.

6 апреля Мантуров сообщил, что обновленная версия автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России Владимира Путина.

Инаугурация президента состоится 7 мая. Тогда Путин официально вступит в свой пятый президентский срок.

14 февраля Мантуров заявил, что автомобили Aurus будут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модельный ряд, по словам вице-премьера, будет достаточно широким и включать как минимум четыре модели.

В ноябре 2023 г. на производственной площадке в Абу-Даби (ОАЭ) началась сборка Aurus. Тогда первой моделью стал седан Aurus Senat, говорили в Минпромторге. В октябре того же года стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия в стране дилерской и сервисной сети для автомобилей Aurus.

Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На одной из таких машин передвигается Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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