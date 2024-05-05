Мантуров: рестайлинг Aurus намечен на 2026 и 2030 годы

В ноябре 2023 г. на производственной площадке в Абу-Даби (ОАЭ) началась сборка Aurus. Тогда первой моделью стал седан Aurus Senat, говорили в Минпромторге. В октябре того же года стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия в стране дилерской и сервисной сети для автомобилей Aurus.