Мантуров сообщил, что новую версию Aurus Senat представят на инаугурации Путина
Обновленная версия автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров, пишет ТАСС.
Инаугурация президента состоится 7 мая. Тогда Путин официально вступит в свой пятый президентский срок.
Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин.
14 февраля Мантуров сообщил, что автомобили Aurus будут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модельный ряд, по словам вице-премьера, будет достаточно широким и включать как минимум четыре модели.
В ноябре 2023 г. на производственной площадке в Абу-Даби (ОАЭ) началась сборка Aurus. Тогда первой моделью стал седан Aurus Senat, говорили в Минпромторге. В октябре того же года стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия в стране дилерской и сервисной сети для автомобилей Aurus.
Путин в сентябре 2023 г. объяснил высокую цену на Aurus его малым производством. По его словам, он «пойдет в серию по-настоящему – и в два раза дешевле все будет».