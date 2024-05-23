Серийное производство обновленного Aurus запустят в конце 2025 года
Серийное производство обновленного автомобиля Aurus будет запущено в конце 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
«Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года», – цитирует агентство пресс-службу.
7 мая обновленный Aurus Senat был задействован в церемонии инаугурации президента Владимира Путина. Путин прибыл на нем в Большой Кремлевский дворец. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса. 8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать у главы государства, понравился ли ему обновленный лимузин Aurus.
5 мая министр торговли и промышленности Денис Мантуров, ныне первый заместитель председателя правительства РФ, сообщал, что следующий рестайлинг автомобиля Aurus намечен на 2026 и 2030 гг. Его высказывание прозвучало в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По словам министра, к 2026 г. появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы автомобиля. Эти планы не привязаны к конкретным знаковым датам.
Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые Aurus был показан на инаугурации 2018 г.