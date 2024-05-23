Серийное производство обновленного Aurus запустят в конце 2025 года

5 мая министр торговли и промышленности Денис Мантуров, ныне первый заместитель председателя правительства РФ, сообщал, что следующий рестайлинг автомобиля Aurus намечен на 2026 и 2030 гг. Его высказывание прозвучало в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По словам министра, к 2026 г. появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы автомобиля. Эти планы не привязаны к конкретным знаковым датам.