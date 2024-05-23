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Серийное производство обновленного Aurus запустят в конце 2025 года

Ведомости

Серийное производство обновленного автомобиля Aurus будет запущено в конце 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года», – цитирует агентство пресс-службу.

7 мая обновленный Aurus Senat был задействован в церемонии инаугурации президента Владимира Путина. Путин прибыл на нем в Большой Кремлевский дворец. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса. 8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать у главы государства, понравился ли ему обновленный лимузин Aurus.

5 мая министр торговли и промышленности Денис Мантуров, ныне первый заместитель председателя правительства РФ, сообщал, что следующий рестайлинг автомобиля Aurus намечен на 2026 и 2030 гг. Его высказывание прозвучало в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По словам министра, к 2026 г. появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы автомобиля. Эти планы не привязаны к конкретным знаковым датам.

14 февраля Мантуров заявлял, что автомобили Aurus будут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модельный ряд, по его словам, будет достаточно широким и включать как минимум четыре модели.

Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые Aurus был показан на инаугурации 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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