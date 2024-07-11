MAN и E.On договорились создать зарядки для электрогрузовиков
Немецкая энергетическая компания E.On и дочерняя компания Volkswagen по производству грузовиков MAN создадут общеевропейскую сеть электрических зарядных станций для электрогрузовиков. Об этом говорится в совместном заявлении.
«Мы вкладываем значительные средства, чтобы придать инфраструктуре для большегрузного электротранспорта решающий импульс и задать курс на устойчивую логистику и экологичные цепочки поставок», – заявил генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.
Первый объект в рамках многонациональной сети откроется уже в этом году. К концу 2025 г. планируется открыть еще около 80 объектов, а в долгосрочной перспективе компании намерены открыть 170 объектов, из которых 125 будут находиться в Германии. Дополнительные станции могут установить в Австрии, Великобритании, Дании, Италии, Польше, Чехии и Венгрии.
Заместитель министра экономического развития Максим Колесников говорил в январе, что в 2024 г. в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Это более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г.
Планы правительства в части создания зарядной инфраструктуры для электромобилей регламентированы концепцией по развитию электротранспорта на период до 2030 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г.