Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

MAN и E.On договорились создать зарядки для электрогрузовиков

Ведомости

Немецкая энергетическая компания E.On и дочерняя компания Volkswagen по производству грузовиков MAN создадут общеевропейскую сеть электрических зарядных станций для электрогрузовиков. Об этом говорится в совместном заявлении.

«Мы вкладываем значительные средства, чтобы придать инфраструктуре для большегрузного электротранспорта решающий импульс и задать курс на устойчивую логистику и экологичные цепочки поставок», – заявил генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.

Первый объект в рамках многонациональной сети откроется уже в этом году. К концу 2025 г. планируется открыть еще около 80 объектов, а в долгосрочной перспективе компании намерены открыть 170 объектов, из которых 125 будут находиться в Германии. Дополнительные станции могут установить в Австрии, Великобритании, Дании, Италии, Польше, Чехии и Венгрии.

Заместитель министра экономического развития Максим Колесников говорил в январе, что в 2024 г. в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Это более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г.

Планы правительства в части создания зарядной инфраструктуры для электромобилей регламентированы концепцией по развитию электротранспорта на период до 2030 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных