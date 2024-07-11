MAN и E.On договорились создать зарядки для электрогрузовиков

Планы правительства в части создания зарядной инфраструктуры для электромобилей регламентированы концепцией по развитию электротранспорта на период до 2030 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г.