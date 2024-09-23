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«АвтоВАЗ» опроверг сообщение о возобновлении выпуска Renault Logan и Sandero

Ведомости

В «АвтоВАЗе» опровергли сообщение о якобы планах по выпуску Renault Logan и Sandero третьего поколения на заводе в Санкт-Петербурге под брендом Xcite, сообщил «Ведомостям» представитель концерна.

«АвтоВАЗ» никаким образом не связан с бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге и не комментирует слухи о своем или его отношении», – сказал собеседник.

23 сентября Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует перезапустить производство Renault Logan и Sandero третьего поколения в Санкт-Петербурге. Заявлялось, что автомобили будут выпускаться под маркой Xcite, сроки запуска пока неизвестны.

20 июня «АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Largus. Largus представлена в четырех комплектациях Lada: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. Семиместные универсалы, а также версию Cross планируется запустить в производство осенью 2024 г. Рекомендованная стоимость начинается от 1,66 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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