«АвтоВАЗ» опроверг сообщение о возобновлении выпуска Renault Logan и Sandero
В «АвтоВАЗе» опровергли сообщение о якобы планах по выпуску Renault Logan и Sandero третьего поколения на заводе в Санкт-Петербурге под брендом Xcite, сообщил «Ведомостям» представитель концерна.
«АвтоВАЗ» никаким образом не связан с бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге и не комментирует слухи о своем или его отношении», – сказал собеседник.
23 сентября Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует перезапустить производство Renault Logan и Sandero третьего поколения в Санкт-Петербурге. Заявлялось, что автомобили будут выпускаться под маркой Xcite, сроки запуска пока неизвестны.
20 июня «АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Largus. Largus представлена в четырех комплектациях Lada: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. Семиместные универсалы, а также версию Cross планируется запустить в производство осенью 2024 г. Рекомендованная стоимость начинается от 1,66 млн руб.