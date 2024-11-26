Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию
Депутаты Госдумы приняли законопроект, который подразумевает распространение действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Это следует из статуса инициативы в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.
В пояснительной записке к инициативе также указывается, что для осуществления контроля и противодействия мошенничеству оператор автоматизированной системы страхования будет обмениваться информацией о договорах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенными органами и профессиональным объединением страховщиков.
Заключение договоров в рамках системы страхования Союзного государства возможно в форме электронного документа. В качестве подтверждения исполнения владельцем авто обязанности по страхованию выступает наличие данных о заключенном договоре страхования в автоматизированной информационной системе.
В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию. Он уточнял, что действие ОСАГО начнется с 1 октября 2024 г.