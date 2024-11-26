Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию

В пояснительной записке к инициативе также указывается, что для осуществления контроля и противодействия мошенничеству оператор автоматизированной системы страхования будет обмениваться информацией о договорах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенными органами и профессиональным объединением страховщиков.