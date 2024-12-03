Продажи новых легковых авто в ноябре упали на 29% в сравнении с октябрем
В ноябре в РФ было продано 119 980 новых легковых автомобилей. Это на 29% меньше по сравнению с показателем за октябрь 2024 г., но на 11% больше, чем было в ноябре прошлого года, следует из статистики на сайте Минпромторга.
За январь – ноябрь 2024 г. было реализовано более 1,4 млн новых легковых автомобилей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 53%. Регионами – лидерами по продажам новых транспортных средств стали Москва (13%), Московская область (7%) и Санкт-Петербург (6%).
В ноябре по сравнению с октябрем произошло также падение продаж легких коммерческих автомобилей (-12%), грузовых (-31%) и автобусов (-2%).
В целом в январе – ноябре 2024 г. рынок новых транспортных средств, включая легковые коммерческие и грузовые автомобили, составил около 1,7 млн шт. (+44% относительно аналогичного периода 2023 г.). Из них в РФ было произведено 754 275 шт., что на 30% больше показателя прошлого года.
Рынок новых электромобилей составил 17 839 шт. (+39%). Доля изготовленных в России достигла 20%, что на 1% меньше, чем в 2023 г.
«Автостат» сообщал также, что продажи легковых автомобилей с пробегом в России в октябре 2024 г. составили 605 321 единицу – на 14% больше, чем в сентябре этого года, и на 24% больше в сравнении с октябрем 2023 г. Заместитель гендиректора компании «Авилон» Роман Титов говорил «Ведомостям», что новости об индексации утильсбора подтолкнули потенциальных покупателей к принятию решения о покупке в сентябре, но последовавшее в октябре увеличение ключевой ставки привело к росту процентов по автокредитам. Это снизило доступность заемных средств, вследствие чего покупательная способность резко упала, пояснял эксперт.