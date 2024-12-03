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Продажи новых легковых авто в ноябре упали на 29% в сравнении с октябрем

Ведомости

В ноябре в РФ было продано 119 980 новых легковых автомобилей. Это на 29% меньше по сравнению с показателем за октябрь 2024 г., но на 11% больше, чем было в ноябре прошлого года, следует из статистики на сайте Минпромторга.

За январь – ноябрь 2024 г. было реализовано более 1,4 млн новых легковых автомобилей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 53%. Регионами – лидерами по продажам новых транспортных средств стали Москва (13%), Московская область (7%) и Санкт-Петербург (6%).

В ноябре по сравнению с октябрем произошло также падение продаж легких коммерческих автомобилей (-12%), грузовых (-31%) и автобусов (-2%).

В целом в январе – ноябре 2024 г. рынок новых транспортных средств, включая легковые коммерческие и грузовые автомобили, составил около 1,7 млн шт. (+44% относительно аналогичного периода 2023 г.). Из них в РФ было произведено 754 275 шт., что на 30% больше показателя прошлого года.

Рынок новых электромобилей составил 17 839 шт. (+39%). Доля изготовленных в России достигла 20%, что на 1% меньше, чем в 2023 г.

«Автостат» сообщал также, что продажи легковых автомобилей с пробегом в России в октябре 2024 г. составили 605 321 единицу – на 14% больше, чем в сентябре этого года, и на 24% больше в сравнении с октябрем 2023 г. Заместитель гендиректора компании «Авилон» Роман Титов говорил «Ведомостям», что новости об индексации утильсбора подтолкнули потенциальных покупателей к принятию решения о покупке в сентябре, но последовавшее в октябре увеличение ключевой ставки привело к росту процентов по автокредитам. Это снизило доступность заемных средств, вследствие чего покупательная способность резко упала, пояснял эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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