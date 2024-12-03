Продажи новых легковых авто в ноябре упали на 29% в сравнении с октябрем

«Автостат» сообщал также, что продажи легковых автомобилей с пробегом в России в октябре 2024 г. составили 605 321 единицу – на 14% больше, чем в сентябре этого года, и на 24% больше в сравнении с октябрем 2023 г. Заместитель гендиректора компании «Авилон» Роман Титов говорил «Ведомостям», что новости об индексации утильсбора подтолкнули потенциальных покупателей к принятию решения о покупке в сентябре, но последовавшее в октябре увеличение ключевой ставки привело к росту процентов по автокредитам. Это снизило доступность заемных средств, вследствие чего покупательная способность резко упала, пояснял эксперт.