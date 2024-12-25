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Страховщики предложили полностью отпустить цену ОСАГО

Ведомости

Российский союза автостраховщиков (РСА) намерен предложить Банку России ввести свободный тариф по ОСАГО, сообщил «Известиям» глава союза Евгений Уфимцев.

«Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса», – отметил Уфимцев.

По его словам, рынок созрел и госорганы могут в достаточной степени контролировать его, чтобы избежать злоупотреблений. Кроме того, ведется работа перестраховочного пула, куда страховщики могут направить договоры, тарифа для которых не хватает, – тогда расходы будут поделены между всеми участниками рынка в зависимости от их доли.

Уфимцев отметил, что РСА обсудит с Центробанком вероятность установления свободного тарифа в начале 2025 г. По его мнению, эта мера может быть сопряжена с реформой по натуральному возмещению. При этом цена страховки не изменится для 85% автовладельцев. Увеличиваться стоимость продолжит только для аварийных водителей.

23 декабря ЦБ опубликовал обзор «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО». В перечень регионов с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня и Новосибирская область.

В июне депутаты Госдумы приняли закон, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных документов для постановки автомобиля на учет. Документ исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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