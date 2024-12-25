Страховщики предложили полностью отпустить цену ОСАГО
Российский союза автостраховщиков (РСА) намерен предложить Банку России ввести свободный тариф по ОСАГО, сообщил «Известиям» глава союза Евгений Уфимцев.
«Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса», – отметил Уфимцев.
По его словам, рынок созрел и госорганы могут в достаточной степени контролировать его, чтобы избежать злоупотреблений. Кроме того, ведется работа перестраховочного пула, куда страховщики могут направить договоры, тарифа для которых не хватает, – тогда расходы будут поделены между всеми участниками рынка в зависимости от их доли.
Уфимцев отметил, что РСА обсудит с Центробанком вероятность установления свободного тарифа в начале 2025 г. По его мнению, эта мера может быть сопряжена с реформой по натуральному возмещению. При этом цена страховки не изменится для 85% автовладельцев. Увеличиваться стоимость продолжит только для аварийных водителей.
23 декабря ЦБ опубликовал обзор «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО». В перечень регионов с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня и Новосибирская область.
В июне депутаты Госдумы приняли закон, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных документов для постановки автомобиля на учет. Документ исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.