Страховщики предложили полностью отпустить цену ОСАГО

По его словам, рынок созрел и госорганы могут в достаточной степени контролировать его, чтобы избежать злоупотреблений. Кроме того, ведется работа перестраховочного пула, куда страховщики могут направить договоры, тарифа для которых не хватает, – тогда расходы будут поделены между всеми участниками рынка в зависимости от их доли.