Бывший глава «АвтоВАЗа» ожидает возвращения западных автобрендов

Европейские, американские, южнокорейские и японские бренды автомобилей ушли из России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. На фоне этого Россия стала одним из самых больших внешних рынков для китайского автопрома. «Ведомости» в июле 2023 г. писали, что поставляемые из КНР в Россию машины дешевле, чем идущие на европейский рынок: в среднем цена одного такого автомобиля составляет $12 433, в то время как в Бельгии – $27 180, а в Великобритании – $29 453.