Бывший глава «АвтоВАЗа» ожидает возвращения западных автобрендов
Западные автоконцерны вернутся в Россию, поскольку не потеряли интереса к российскому рынку. Об этом заявил бывший президент «АвтоВАЗа» шведский предприниматель Бо Андерссон в интервью «Коммерсанту».
«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся. Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», – сказал он.
Андерссон добавил, что в случае долгого отсутствия западные бренды могут потерять позиции и уступить их более быстрому конкуренту. Он уточнил, что сейчас сложно предсказать, каким образом компании вернутся на российский авторынок и в каком виде это будет происходить.
Европейские, американские, южнокорейские и японские бренды автомобилей ушли из России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. На фоне этого Россия стала одним из самых больших внешних рынков для китайского автопрома. «Ведомости» в июле 2023 г. писали, что поставляемые из КНР в Россию машины дешевле, чем идущие на европейский рынок: в среднем цена одного такого автомобиля составляет $12 433, в то время как в Бельгии – $27 180, а в Великобритании – $29 453.
В начале декабря 2024 г. «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов писали, что на складах российских автодилеров остаются сотни нераспроданных автомобилей 2022 г. выпуска, в их числе 170 машин европейских марок, 150 – китайских и около 60 – корейских. Стоимость почти всех европейский машин, оставшихся на складах, превышает 7 млн руб., а среди корейских автомобилей нет модели дороже 6 млн.