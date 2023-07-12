Россия стала самым большим внешним рынком для китайского автопрома

Все основные китайские автомобильные компании за небольшим исключением продолжают работу в России, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, при текущей тенденции за этот год в Россию из Китая может поступить более 500 000 машин, что можно считать весьма значительным показателем. В китайской статистике значатся уже готовые автомобили, а не машинокомплекты, добавляет эксперт. Эти цифры будут расти и дальше, добавляет Бургазлиев, так как китайским автомобилям сейчас в России практически нет альтернатив за исключением отдельных корейских моделей: официально к нам не поступают машины из Европы и Японии. А с повышением с 1 августа утильсбора (взимается со всех выпускаемых или импортируемых машин; о его индексации см. «Ведомости» от 7 и 10 июля), вероятней всего, цены на китайские машины повысятся, но тенденция роста их продаж все равно сохранится, считает эксперт.