Россия стала самым большим внешним рынком для китайского автопрома

Россия стала самым большим внешним рынком для китайского автопромаНо из КНР везут в основном недорогие автомобили
Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, которые собрала китайская ассоциация автопроизводителей, с января по май 2023 г. КНР экспортировала в Россию примерно 287 000 автомобилей, сообщил китайский портал «Феникс». За весь 2023 год Китай поставил в Россию около 162 000 машин.
В денежном выражении, по данным ГТУ, импорт китайских автомобилей в Россию за январь – май 2023 г. вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,57 млрд против $685 млн. Всего с января по май 2023 г. Китай экспортировал 1,933 млн машин, что на 79,8% больше, чем за этот же отрезок времени в 2022 г. На втором месте после России в списке импортеров китайских автомобилей расположилась Мексика (159 000 шт.), затем Бельгия (120 000 – через нее ввозят автомобили в Западную Европу), Австралия (101 000) и Великобритания (90 000).
20 июня врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов говорил в интервью «РИА Новости», что импорт легковых автомобилей из Китая в Россию за январь – май утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 г. По его мнению, с уходом из России европейцы дали китайцам «гигантский шанс развить свой автопром».
Поставляемые в Россию машины дешевле, чем идущие на европейский рынок: в среднем цена одного такого автомобиля составляет $12 433, в то время как в Бельгии – $27 180, а в Великобритании – $29 453. Отчасти это объясняется тем, что Бельгия и Великобритания – среди лидеров по импорту китайских электромобилей, которые стоят дороже. При этом еще более дешевые машины поставляются из КНР в Мексику: там цена одного такого автомобиля составляет $8594.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (считает продажи через официальных дистрибуторов), в России в первом полугодии 2023 г. на долю трех китайских автобрендов – Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor – пришлась треть всех продаж новых легковых автомобилей. По данным «Автостата», который считает регистрации машин и учитывает поэтому и ввоз автомобилей не только через дистрибуторов), «большая тройка» китайских брендов по популярности следует сразу за лидером отечественного рынка «АвтоВАЗом». Продажи Chery за первое полугодие выросли, по статистике «Автостата», в 3,7 раза до 47 176 автомобилей, Haval – в 3 раза до 38 551 машины, Geely – почти в 4 раза до 32 681 единицы. Продажи новых Lada, для сравнения, увеличились в первом полугодии 2023 г. на 84% до 134 551 машины.
Российский рынок очень важен для Китая, так как, по сути, это первый пример масштабной экспансии китайских автопроизводителей вне своей страны, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Люксовые марки КНР пока не вышли на российский рынок, хотя и анонсировали это, добавляет он. По мнению Луконина, во многом успеху китайцев на российском рынке способствует уход японских и корейских производителей. Несмотря на сохраняющееся у некоторых россиян недоверие к китайским машинам, на деле они по качеству уже приблизились к европейским маркам, заключает эксперт.
Все основные китайские автомобильные компании за небольшим исключением продолжают работу в России, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, при текущей тенденции за этот год в Россию из Китая может поступить более 500 000 машин, что можно считать весьма значительным показателем. В китайской статистике значатся уже готовые автомобили, а не машинокомплекты, добавляет эксперт. Эти цифры будут расти и дальше, добавляет Бургазлиев, так как китайским автомобилям сейчас в России практически нет альтернатив за исключением отдельных корейских моделей: официально к нам не поступают машины из Европы и Японии. А с повышением с 1 августа утильсбора (взимается со всех выпускаемых или импортируемых машин; о его индексации см. «Ведомости» от 7 и 10 июля), вероятней всего, цены на китайские машины повысятся, но тенденция роста их продаж все равно сохранится, считает эксперт.