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Политика / Авто

Россия стала самым большим внешним рынком для китайского автопрома

Но из КНР везут в основном недорогие автомобили
Владимир Кулагин
Максим Стулов / Ведомости

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, которые собрала китайская ассоциация автопроизводителей, с января по май 2023 г. КНР экспортировала в Россию примерно 287 000 автомобилей, сообщил китайский портал «Феникс». За весь 2023 год Китай поставил в Россию около 162 000 машин.

В денежном выражении, по данным ГТУ, импорт китайских автомобилей в Россию за январь – май 2023 г. вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,57 млрд против $685 млн. Всего с января по май 2023 г. Китай экспортировал 1,933 млн машин, что на 79,8% больше, чем за этот же отрезок времени в 2022 г. На втором месте после России в списке импортеров китайских автомобилей расположилась Мексика (159 000 шт.), затем Бельгия (120 000 – через нее ввозят автомобили в Западную Европу), Австралия (101 000) и Великобритания (90 000).

20 июня врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов говорил в интервью «РИА Новости», что импорт легковых автомобилей из Китая в Россию за январь – май утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 г. По его мнению, с уходом из России европейцы дали китайцам «гигантский шанс развить свой автопром».

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Поставляемые в Россию машины дешевле, чем идущие на европейский рынок: в среднем цена одного такого автомобиля составляет $12 433, в то время как в Бельгии – $27 180, а в Великобритании – $29 453. Отчасти это объясняется тем, что Бельгия и Великобритания – среди лидеров по импорту китайских электромобилей, которые стоят дороже. При этом еще более дешевые машины поставляются из КНР в Мексику: там цена одного такого автомобиля составляет $8594.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (считает продажи через официальных дистрибуторов), в России в первом полугодии 2023 г. на долю трех китайских автобрендов – Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor – пришлась треть всех продаж новых легковых автомобилей. По данным «Автостата», который считает регистрации машин и учитывает поэтому и ввоз автомобилей не только через дистрибуторов), «большая тройка» китайских брендов по популярности следует сразу за лидером отечественного рынка «АвтоВАЗом». Продажи Chery за первое полугодие выросли, по статистике «Автостата», в 3,7 раза до 47 176 автомобилей, Haval – в 3 раза до 38 551 машины, Geely – почти в 4 раза до 32 681 единицы. Продажи новых Lada, для сравнения, увеличились в первом полугодии 2023 г. на 84% до 134 551 машины.

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Сейчас ожидание документа и выдачи автомобиля может растянуться на несколько недель

Российский рынок очень важен для Китая, так как, по сути, это первый пример масштабной экспансии китайских автопроизводителей вне своей страны, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Люксовые марки КНР пока не вышли на российский рынок, хотя и анонсировали это, добавляет он. По мнению Луконина, во многом успеху китайцев на российском рынке способствует уход японских и корейских производителей. Несмотря на сохраняющееся у некоторых россиян недоверие к китайским машинам, на деле они по качеству уже приблизились к европейским маркам, заключает эксперт.

Все основные китайские автомобильные компании за небольшим исключением продолжают работу в России, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, при текущей тенденции за этот год в Россию из Китая может поступить более 500 000 машин, что можно считать весьма значительным показателем. В китайской статистике значатся уже готовые автомобили, а не машинокомплекты, добавляет эксперт. Эти цифры будут расти и дальше, добавляет Бургазлиев, так как китайским автомобилям сейчас в России практически нет альтернатив за исключением отдельных корейских моделей: официально к нам не поступают машины из Европы и Японии. А с повышением с 1 августа утильсбора (взимается со всех выпускаемых или импортируемых машин; о его индексации см. «Ведомости» от 7 и 10 июля), вероятней всего, цены на китайские машины повысятся, но тенденция роста их продаж все равно сохранится, считает эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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