«АвтоВАЗ» может начать сборку китайских автомобилей Dongfeng в Ижевске

«АвтоВАЗ» может начать сборку китайских автомобилей Dongfeng в ИжевскеНа начальной стадии локализация ожидаемо будет символической, считают эксперты
«АвтоВАЗ» ведет переговоры с китайской корпорацией Dongfeng на предмет локализации выпуска машин этой марки на заводе «Лада Ижевск». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к сторонам переговоров.
Первым о том, что новым производственным партнером площадки «АвтоВАЗа» в Ижевске может стать Dongfeng, сообщил 10 июля Telegram-канал «Автопоток». По его данным, сборка китайских машин на заводе «Лада Ижевск» может начаться в конце 2023 г.
Возможные сроки запуска производства машин Dongfeng на этой площадке источникам «Ведомостей» неизвестны. Один из собеседников говорит, что переговоры между сторонами стартовали еще в начале этого года. Другой предполагает, что сходящие с конвейера в Ижевске китайские автомобили могут получить шильдик Lada по аналогии с продукцией завода «Лада Санкт-Петербург» (бывшая площадка японского Nissan, ушедшего из России). Там в июне 2023 г. запустили сборку китайских кроссоверов FAW Bestune T77 под маркой Lada.