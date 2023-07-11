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«АвтоВАЗ» может начать сборку китайских автомобилей Dongfeng в Ижевске

На начальной стадии локализация ожидаемо будет символической, считают эксперты
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» ведет переговоры с китайской корпорацией Dongfeng на предмет локализации выпуска машин этой марки на заводе «Лада Ижевск». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к сторонам переговоров. 

Первым о том, что новым производственным партнером площадки «АвтоВАЗа» в Ижевске может стать Dongfeng, сообщил 10 июля Telegram-канал «Автопоток». По его данным, сборка китайских машин на заводе «Лада Ижевск» может начаться в конце 2023 г. 

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Возможные сроки запуска производства машин Dongfeng на этой площадке источникам «Ведомостей» неизвестны. Один из  собеседников говорит, что переговоры между сторонами стартовали еще в начале этого года. Другой предполагает, что сходящие с конвейера в Ижевске китайские автомобили могут получить шильдик Lada по аналогии с продукцией завода «Лада Санкт-Петербург» (бывшая площадка японского Nissan, ушедшего из России). Там в июне 2023 г. запустили сборку китайских кроссоверов FAW Bestune T77 под маркой Lada. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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