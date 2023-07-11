«АвтоВАЗ» может начать сборку китайских автомобилей Dongfeng в Ижевске

Возможные сроки запуска производства машин Dongfeng на этой площадке источникам «Ведомостей» неизвестны. Один из собеседников говорит, что переговоры между сторонами стартовали еще в начале этого года. Другой предполагает, что сходящие с конвейера в Ижевске китайские автомобили могут получить шильдик Lada по аналогии с продукцией завода «Лада Санкт-Петербург» (бывшая площадка японского Nissan, ушедшего из России). Там в июне 2023 г. запустили сборку китайских кроссоверов FAW Bestune T77 под маркой Lada.