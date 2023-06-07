Автодилеры просят ускорить оформление электронных ПТС для китайских машин

Автодилеры просят ускорить оформление электронных ПТС для китайских машинСейчас ожидание документа и выдачи автомобиля может растянуться на несколько недель
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) просит Минпромторг оказать содействие в ускорении процесса выпуска электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на новые импортируемые автомобили. Об этом говорится в письме исполнительного директора РоАД Вячеслава Жигалова, отправленном 31 мая вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Документ есть у «Ведомостей».
Электронные ПТС пришли на замену бумажным в июле 2018 г. Документ является основным подтверждением прав собственности. Без ПТС автомобиль не может быть поставлен на учет в ГИБДД. Администратором системы ЭПТС в России является компания «Электронный паспорт», принадлежащая «Ростеху».
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