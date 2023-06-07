Автодилеры просят ускорить оформление электронных ПТС для китайских машин

Электронные ПТС пришли на замену бумажным в июле 2018 г. Документ является основным подтверждением прав собственности. Без ПТС автомобиль не может быть поставлен на учет в ГИБДД. Администратором системы ЭПТС в России является компания «Электронный паспорт», принадлежащая «Ростеху».