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«Автостат»: продажи новых электромобилей упали на 56% в январе

Ведомости

В январе в России было реализовано 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда было продано 1485 шт. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Доля электрокаров на российском авторынке в начале года составила 0,6%. Этот показатель примерно втрое меньше того, что был в январе 2024 г. (1,9%), отмечают эксперты агентства.

Лидером марочного рейтинга по продажам новых электромобилей в России, по данным «Автостата», остается китайский Zeekr, результат которого в январе составил 283 экземпляра. Далее следуют отечественные бренды «Москвич» и Evolute (60 и 40 шт. соответственно). В пятерку лидеров попали также китайские марки ORA (37 шт.) и BYD (36 шт.).

В апреле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей консалтинговой компании Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в РФ в течение 10 лет, начиная с 2023 г., будет расти в среднем на 38% каждый год и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Имеется в виду новая техника – легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды. Текущий уровень развития российского рынка электромобилей соответствует уровню Китая, Европы и США 7–10-летней давности, сообщали авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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