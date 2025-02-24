«Автостат»: продажи новых электромобилей упали на 56% в январе

В апреле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей консалтинговой компании Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в РФ в течение 10 лет, начиная с 2023 г., будет расти в среднем на 38% каждый год и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Имеется в виду новая техника – легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды. Текущий уровень развития российского рынка электромобилей соответствует уровню Китая, Европы и США 7–10-летней давности, сообщали авторы исследования.