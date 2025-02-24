«Автостат»: продажи новых электромобилей упали на 56% в январе
В январе в России было реализовано 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда было продано 1485 шт. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Доля электрокаров на российском авторынке в начале года составила 0,6%. Этот показатель примерно втрое меньше того, что был в январе 2024 г. (1,9%), отмечают эксперты агентства.
Лидером марочного рейтинга по продажам новых электромобилей в России, по данным «Автостата», остается китайский Zeekr, результат которого в январе составил 283 экземпляра. Далее следуют отечественные бренды «Москвич» и Evolute (60 и 40 шт. соответственно). В пятерку лидеров попали также китайские марки ORA (37 шт.) и BYD (36 шт.).
В апреле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей консалтинговой компании Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в РФ в течение 10 лет, начиная с 2023 г., будет расти в среднем на 38% каждый год и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Имеется в виду новая техника – легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды. Текущий уровень развития российского рынка электромобилей соответствует уровню Китая, Европы и США 7–10-летней давности, сообщали авторы исследования.